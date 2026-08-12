Barrio residencial Avec terrasse au centre etage haut avec vue luxueux vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique

Referencia ETLV 121 PARA LA VENTA EXCLUSIVA En Gindi Tower 2, TLV FASHION MALL Address: Itzhak Gartziani 6, Tel Aviv En el hermoso complejo de Gindi Tel Aviv, ofrecemos exclusivo este apartamento de 5 habitaciones con vistas al mar. La torre de lujo, que incluye un guardia y un gimnasio, es parte de un gran complejo con centro comercial, jardines de infancia y un parque muy grande. A pocos minutos a pie de Rothschild. El apartamento se vende con una plaza de aparcamiento y una bodega.