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Barrio residencial Avec terrasse au centre etage haut avec vue luxueux vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique

Tel-Aviv, Israel
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ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

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Referencia ETLV 121 PARA LA VENTA EXCLUSIVA En Gindi Tower 2, TLV FASHION MALL Address: Itzhak Gartziani 6, Tel Aviv En el hermoso complejo de Gindi Tel Aviv, ofrecemos exclusivo este apartamento de 5 habitaciones con vistas al mar. La torre de lujo, que incluye un guardia y un gimnasio, es parte de un gran complejo con centro comercial, jardines de infancia y un parque muy grande. A pocos minutos a pie de Rothschild. El apartamento se vende con una plaza de aparcamiento y una bodega.

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