Barrio residencial Projet neuf herzliya verte appartements 3 et 4 pieces a vendre

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Nuevo proyecto en Herzliya – Western Green Herzliya District
Una ubicación estratégica y residencial en Herzliya
Este nuevo proyecto en Herzliya Verte está situado al oeste del barrio, en un ambiente tranquilo y verde.
A solo 5 minutos a pie de la Universidad Reichman, está rodeado de escuelas de calidad, parques y tiendas.
La ubicación ofrece acceso directo a las carreteras de Ayalon, 531 y la carretera costera. También está cerca del centro comercial Seven Stars, el parque Herzliya y las playas.
Un proyecto de renovación urbana elegante y moderno
El proyecto se lleva a cabo como parte de una operación Tama 38/2. Dos edificios de 7 plantas serán completamente reconstruidos.
Los edificios se distinguen por su arquitectura moderna y acabados de alta gama. Los apartamentos son luminosos, espaciosos y diseñados para una comodidad óptima.
El pre-marketing ya ha comenzado.
Apartamentos confortables y variados
Apartamentos 3 habitaciones
73 m2 de espacio habitable
Terraza de 8 m2
Orientación Norte y Sur
Parking incluido
De 3 351.000 shekels
Apartamentos 4 habitaciones
101 m2 de espacio habitable
Terraza de 14 m2
Orientación Norte
Vista abierta
Parking incluido
De 4 146 000 shekels
Localización en el mapa
Haifa, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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