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Barrio residencial Projet neuf herzliya verte appartements 3 et 4 pieces a vendre

Haifa, Israel
de
$1,12M
12/8/26
$1,12M
11/8/26
$1,12M
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ID: 39787
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Haifa Subdistrict
  • Ciudad
    Haifa
  • Dirección
    Herzliya

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Nuevo proyecto en Herzliya – Western Green Herzliya District Una ubicación estratégica y residencial en Herzliya Este nuevo proyecto en Herzliya Verte está situado al oeste del barrio, en un ambiente tranquilo y verde. A solo 5 minutos a pie de la Universidad Reichman, está rodeado de escuelas de calidad, parques y tiendas. La ubicación ofrece acceso directo a las carreteras de Ayalon, 531 y la carretera costera. También está cerca del centro comercial Seven Stars, el parque Herzliya y las playas. Un proyecto de renovación urbana elegante y moderno El proyecto se lleva a cabo como parte de una operación Tama 38/2. Dos edificios de 7 plantas serán completamente reconstruidos. Los edificios se distinguen por su arquitectura moderna y acabados de alta gama. Los apartamentos son luminosos, espaciosos y diseñados para una comodidad óptima. El pre-marketing ya ha comenzado. Apartamentos confortables y variados Apartamentos 3 habitaciones 73 m2 de espacio habitable Terraza de 8 m2 Orientación Norte y Sur Parking incluido De 3 351.000 shekels Apartamentos 4 habitaciones 101 m2 de espacio habitable Terraza de 14 m2 Orientación Norte Vista abierta Parking incluido De 4 146 000 shekels

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Haifa, Israel
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