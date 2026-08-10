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Casas de campo en venta en Israel

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38 propiedades total found
Casa de campo 10 habitaciones en Hadera, Israel
Casa de campo 10 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 10
Área 300 m²
¿Nuevo? ¿Nuevo? ¿Nuevo? ? Venta – Givat Olga ¡Una casa que te hará enamorarte de la primera…
$1,60M
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Casa de campo 7 habitaciones en Israel
Casa de campo 7 habitaciones
Israel
Habitaciones 7
Área 235 m²
En la calle Harotem, la más buscada en el barrio 06. Apartamento triplex en tres plantas de …
$1,33M
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Casa de campo 7 habitaciones en Hadera, Israel
Casa de campo 7 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 7
Área 180 m²
Exclusivamente en RE/MAX Hadera, una rara casa privada de 7 habitaciones en venta en el dist…
$1,56M
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 7 habitaciones en Hadera, Israel
Casa de campo 7 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 7
Área 180 m²
BZH En la zona residencial y buscada de Brandeis, RE/MAX Hadera le presenta exclusivamente u…
$1,35M
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Casa de campo 5 habitaciones en Eilat, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Eilat, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
En el distrito Ganim Bet de Eilat, en la prestigiosa residencia Aquarelle, en el borde del d…
$1,23M
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Casa de campo 6 habitaciones en Hadera, Israel
Casa de campo 6 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 6
Área 165 m²
BZH Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN » French Department of RE/MAX Hadera ✨¿E…
$1,53M
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Casa de campo 6 habitaciones en Netanya, Israel
Casa de campo 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 129 m²
Cottage con potencial para la venta en el norte de Netanya – Moshe Shapira Street ¿Buscando…
$949,050
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Casa de campo 5 habitaciones en Hadera, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 5
Área 153 m²
BZ"H Descubre esta rara oportunidad en el corazón de Hadera! Situado en la amplia y agradab…
$1,05M
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Casa de campo 5 habitaciones en Tel Mond, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Tel Mond, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
En el corazón de los barrios chic entre Netanya y Raanana, central y pastoral. Cottage 5.5 h…
$1,56M
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Casa de campo 8 habitaciones en Asdod, Israel
Casa de campo 8 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 8
Área 270 m²
Venta: Casa de campo fenomenal Nueve en Ashdod – ¿d Zayin Distrito???? ✨ Lujo – Confort – Es…
$2,17M
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Casa de campo 5 habitaciones en Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Israel
Habitaciones 5
Área 167 m²
COTTAGE FOR SALE IN EILAT NEW 5 Dormitorios y 2 Baños Parking privado Zona muy tranquila y m…
$1,25M
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Casa de campo 5 habitaciones en Hadera, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
BZH ¿Está soñando con una casa con jardín en silencio y cerca de las comodidades y Beth'Hab…
$1,32M
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Casa de campo 6 habitaciones en Hadera, Israel
Casa de campo 6 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 6
Área 165 m²
BZH RE/MAX Hadera presenta una magnífica casa totalmente reformada en el corazón del barrio …
$1,35M
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Casa de campo 6 habitaciones en Ra'anana, Israel
Casa de campo 6 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 6
Área 284 m²
Bonito chalet situado al oeste de Raanana en una calle muy tranquila. Cocina reformada y amp…
$2,79M
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Casa de campo 6 habitaciones en Hadera, Israel
Casa de campo 6 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 6
Área 170 m²
BZH ¡Nuevo! ¡Nuevo exclusivo RE/MAX Hadera! Le presentamos una nueva casa de muy alto stand…
$1,10M
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Casa de campo 5 habitaciones en Asdod, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 200 m²
Referencia: AS 974 Distrito : Youd Zain Hermosa nueva casa de alta calidad 5 piezas Superfic…
$2,41M
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Casa de campo 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 165 m²
Magnífica casa unifamiliar de 5 habitaciones pareado como nuevo! Entrada privada desde la ca…
$2,10M
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Casa de campo 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Venta – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Encantadora casa familiar con jardín y construc…
$1,83M
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Casa de campo 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 220 m²
En el corazón de Bait Vegan, muy bonita casa de 220 m2 habitable con 120 m2 terraza + 120 m2…
$2,55M
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Casa de campo 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Casa de campo 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 290 m²
¿? Venta – Casa reformada en Neve Dkalim, Ashkelon Encantadora casa en un nivel 3 habitacio…
$689,770
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Casa de campo 5 habitaciones en Hadera, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 5
Área 170 m²
BZH El Departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera presenta una casa espaciosa, con su a…
$1,02M
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Casa de campo 3 habitaciones en Eilat, Israel
Casa de campo 3 habitaciones
Eilat, Israel
Habitaciones 3
Área 86 m²
Magnífica casa de 3 habitaciones de 86m2 con 2 baños - con piscina semi-Olímpica en la resid…
$482,850
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Casa de campo 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 240 m²
Casa en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Ajami en Jaffa, cerca del restaurante Hazaken V…
$3,33M
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Casa de campo 7 habitaciones en Israel
Casa de campo 7 habitaciones
Israel
Habitaciones 7
Área 235 m²
En la calle Harotem más buscada en el distrito 06. Apartamento triplex en tres plantas de ap…
$1,32M
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Casa de campo 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Casa de campo 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
Cottage 4.5 habitaciones ubicadas en el centro, en 2 plantas con jardín delantero y trasero.…
$662,670
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Casa de campo 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 165 m²
Magnífica casa adosada en un nivel 5 habitaciones como nuevas! Entrada privada a la calle, 4…
$2,33M
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Casa de campo en Ra'anana, Israel
Casa de campo
Ra'anana, Israel
Área 257 m²
Bonito chalet. Siete habitaciones. 3 baños. Cuatro baños. Garden. Podemos construir una pisc…
$2,46M
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Casa de campo 6 habitaciones en Jerusalén, Israel
Casa de campo 6 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 6
Área 240 m²
La propiedad en cuestión es una casa bien cuidada situada en una calle tranquila y privada e…
$3,30M
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Casa de campo 5 habitaciones en Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
Venta – Kfar Saba Una ventaja real: evita toda la fase administrativa y comienza desde una …
$1,75M
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Casa de campo 7 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Casa de campo 7 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 7
Área 220 m²
?✨ Rara casa pareado en venta en Rishonim / Gan Nahum ✨? Si estás buscando una casa espacio…
$1,42M
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