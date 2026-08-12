Barrio residencial Projet neuf bat yam prix attractifs

Referencia No 124-3 Apartamento 3 habitaciones nuevo desarrollador, Bat Yam. PRE SALE Tama 38 ultra interesante proyecto situado en el corazón de Bat Yam, a 15 minutos a pie de la playa y cerca de la línea de tranvía que se une directamente a Tel Aviv. Tenemos varios tipos de 3 piezas en venta desde 67m2. Cada apartamento tiene por supuesto una mamá y un balcón. Posibilidad de comprar una plaza de aparcamiento además. Entrega programada para julio 2026. También tenemos 4 y 5 habitaciones en venta en este proyecto así como áticos.