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Barrio residencial Projet neuf bat yam prix attractifs

Bat Yam, Israel
de
$624,375
12/8/26
$624,375
11/8/26
$626,250
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ID: 39781
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaSar Rabinovich

Sobre el complejo

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Referencia No 124-3 Apartamento 3 habitaciones nuevo desarrollador, Bat Yam. PRE SALE Tama 38 ultra interesante proyecto situado en el corazón de Bat Yam, a 15 minutos a pie de la playa y cerca de la línea de tranvía que se une directamente a Tel Aviv. Tenemos varios tipos de 3 piezas en venta desde 67m2. Cada apartamento tiene por supuesto una mamá y un balcón. Posibilidad de comprar una plaza de aparcamiento además. Entrega programada para julio 2026. También tenemos 4 y 5 habitaciones en venta en este proyecto así como áticos.

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