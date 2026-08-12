Barrio residencial Projet neuf bat yam prix attractifs

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Referencia No 124-3
Apartamento 3 habitaciones nuevo desarrollador, Bat Yam.
PRE SALE
Tama 38 ultra interesante proyecto situado en el corazón de Bat Yam, a 15 minutos a pie de la playa y cerca de la línea de tranvía que se une directamente a Tel Aviv.
Tenemos varios tipos de 3 piezas en venta desde 67m2.
Cada apartamento tiene por supuesto una mamá y un balcón.
Posibilidad de comprar una plaza de aparcamiento además.
Entrega programada para julio 2026.
También tenemos 4 y 5 habitaciones en venta en este proyecto así como áticos.
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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