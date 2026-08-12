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Barrio residencial Nouveau projet luxueux a bat yam tour de prestige a 400 m de la plage

Bat Yam, Israel
de
$965,700
12/8/26
$965,700
11/8/26
$968,600
;
6
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ID: 39794
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

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Nuevo proyecto de lujo en Bat Yam – Prestigioso torre a 400 m de la playa Una ubicación excepcional en el centro de la ciudad Este proyecto está a solo 400 metros de la playa, justo en el corazón de Bat Yam. Disfruta de un ambiente de vida ideal con tiendas, escuelas, sinagogas y centros culturales cercanos. La estación de tranvía, al pie del edificio, puede llegar a Tel Aviv en solo 12 minutos. Una torre de lujo de 35 plantas Este moderno proyecto arquitectónico combina elegancia y confort. Ofrece servicios de alta gama con ventanas de vidrio y espacios refinados. • Immense lobby con una altura de 7 metros • Dos habitaciones privadas: gimnasio y sala modular (conferencias o juegos para niños) • Sala de bicicletas • Cuatro ascensores rápidos, incluyendo uno de Shabat • Estacionamiento subterráneo en seis niveles Apartamentos con vista al mar El proyecto ofrece apartamentos de 2 a 5 habitaciones, así como áticos. Todos tienen acabados lujosos, techos altos y paredes de vidrio en el salón. La vista al mar está garantizada desde cada mirpeset, con un panorama excepcional en las plantas altas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita. Nuestro equipo está a su disposición para responder a todas sus preguntas y guiarle en su proyecto inmobiliario en Israel.

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Bat Yam, Israel
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