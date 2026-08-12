Barrio residencial Nouveau projet luxueux a bat yam tour de prestige a 400 m de la plage

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Nuevo proyecto de lujo en Bat Yam – Prestigioso torre a 400 m de la playa
Una ubicación excepcional en el centro de la ciudad
Este proyecto está a solo 400 metros de la playa, justo en el corazón de Bat Yam. Disfruta de un ambiente de vida ideal con tiendas, escuelas, sinagogas y centros culturales cercanos. La estación de tranvía, al pie del edificio, puede llegar a Tel Aviv en solo 12 minutos.
Una torre de lujo de 35 plantas
Este moderno proyecto arquitectónico combina elegancia y confort. Ofrece servicios de alta gama con ventanas de vidrio y espacios refinados.
• Immense lobby con una altura de 7 metros
• Dos habitaciones privadas: gimnasio y sala modular (conferencias o juegos para niños)
• Sala de bicicletas
• Cuatro ascensores rápidos, incluyendo uno de Shabat
• Estacionamiento subterráneo en seis niveles
Apartamentos con vista al mar
El proyecto ofrece apartamentos de 2 a 5 habitaciones, así como áticos. Todos tienen acabados lujosos, techos altos y paredes de vidrio en el salón. La vista al mar está garantizada desde cada mirpeset, con un panorama excepcional en las plantas altas.
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Bat Yam, Israel
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