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Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre proche de la mer bel appartement projet de qualite

Bat Yam, Israel
de
$772,560
12/8/26
$772,560
11/8/26
$774,880
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ID: 39788
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaSar Rabinovich

Sobre el complejo

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Referencia: NBY 106-3 Ubicación superior: justo en el centro de la ciudad, a 800 metros de la playa. Cerca de tiendas, escuelas, sinagogas y todas las áreas de interés en la ciudad. Estación de tranvía a 500m. 15 minutos en coche de Tel Aviv. Es un nuevo edificio de 10 plantas con 90 apartamentos. El edificio tiene un amplio vestíbulo de diseño, aparcamiento subterráneo y dos ascensores. El proyecto obtuvo el último permiso de construcción y tiene una garantía bancaria. También tenemos apartamentos de 3 y 4 habitaciones en este proyecto, así como áticos y jardín. Apartamentos de 3 habitaciones de 68m2 + 10m2 terraza. Desde el primer piso. Una plaza de aparcamiento.

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Bat Yam, Israel
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