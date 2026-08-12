Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre proche de la mer bel appartement projet de qualite

Referencia: NBY 106-3 Ubicación superior: justo en el centro de la ciudad, a 800 metros de la playa. Cerca de tiendas, escuelas, sinagogas y todas las áreas de interés en la ciudad. Estación de tranvía a 500m. 15 minutos en coche de Tel Aviv. Es un nuevo edificio de 10 plantas con 90 apartamentos. El edificio tiene un amplio vestíbulo de diseño, aparcamiento subterráneo y dos ascensores. El proyecto obtuvo el último permiso de construcción y tiene una garantía bancaria. También tenemos apartamentos de 3 y 4 habitaciones en este proyecto, así como áticos y jardín. Apartamentos de 3 habitaciones de 68m2 + 10m2 terraza. Desde el primer piso. Una plaza de aparcamiento.