Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre proche de la mer bel appartement projet de qualite

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Referencia: NBY 106-3
Ubicación superior: justo en el centro de la ciudad, a 800 metros de la playa.
Cerca de tiendas, escuelas, sinagogas y todas las áreas de interés en la ciudad.
Estación de tranvía a 500m. 15 minutos en coche de Tel Aviv.
Es un nuevo edificio de 10 plantas con 90 apartamentos.
El edificio tiene un amplio vestíbulo de diseño, aparcamiento subterráneo y dos ascensores.
El proyecto obtuvo el último permiso de construcción y tiene una garantía bancaria.
También tenemos apartamentos de 3 y 4 habitaciones en este proyecto, así como áticos y jardín.
Apartamentos de 3 habitaciones de 68m2 + 10m2 terraza.
Desde el primer piso.
Una plaza de aparcamiento.
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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