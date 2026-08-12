Barrio residencial A vendre ein hayam hadera mini penthouse 5 piEces

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BZH
?️ RE/MAX Hadera exclusivamente ofrece un producto excepcional!
Un mini-penthouse de 5 habitaciones con una excepcional vista sin obstáculos del mar y reserva natural de Gador!
Una propiedad rara que ofrece espacio, comodidad y vistas espectaculares.
✨ Los activos del apartamento:
? Un amplio apartamento de 5 habitaciones (125 m2) con distribución inteligente,
? Un gran espacio habitable con acceso directo a una magnífica terraza de 50 m2,
? Una vista abierta del mar y la reserva Gador, un panorama excepcional que no nos cansamos de!
? Una gran cocina perfectamente adaptada a los entusiastas de la cocina,
? Una suite principal con baño privado,
? 3 otras habitaciones, con su baño, para ser arregladas como desee,
? Una habitación segura arriba, 2 ascensores,
? 2 plazas de aparcamiento privada!
? Una rara propiedad en una de las zonas más buscadas de Hadera, con acceso caminando al mar, el centro comercial del distrito, un gran parque, y con acceso rápido en coche a la autopista, Mall Ha'hof pueblo comercial, tren...
? ¡Primero ven, primero sirve!
Para contactarnos:
Ra'hel 'Haya Benguigui
Director of the Francophone Department of RE/MAX Hadera
Licencia 313736
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Ocio
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