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Barrio residencial A vendre ein hayam hadera mini penthouse 5 piEces

Hadera, Israel
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ID: 39815
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Arzei HaLevanon

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Hadera, Israel
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