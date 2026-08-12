Barrio residencial A vendre ein hayam hadera mini penthouse 5 piEces

BZH ?️ RE/MAX Hadera exclusivamente ofrece un producto excepcional! Un mini-penthouse de 5 habitaciones con una excepcional vista sin obstáculos del mar y reserva natural de Gador! Una propiedad rara que ofrece espacio, comodidad y vistas espectaculares. ✨ Los activos del apartamento: ? Un amplio apartamento de 5 habitaciones (125 m2) con distribución inteligente, ? Un gran espacio habitable con acceso directo a una magnífica terraza de 50 m2, ? Una vista abierta del mar y la reserva Gador, un panorama excepcional que no nos cansamos de! ? Una gran cocina perfectamente adaptada a los entusiastas de la cocina, ? Una suite principal con baño privado, ? 3 otras habitaciones, con su baño, para ser arregladas como desee, ? Una habitación segura arriba, 2 ascensores, ? 2 plazas de aparcamiento privada! ? Una rara propiedad en una de las zonas más buscadas de Hadera, con acceso caminando al mar, el centro comercial del distrito, un gran parque, y con acceso rápido en coche a la autopista, Mall Ha'hof pueblo comercial, tren... ? ¡Primero ven, primero sirve! Para contactarnos: Ra'hel 'Haya Benguigui Director of the Francophone Department of RE/MAX Hadera Licencia 313736