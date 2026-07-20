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Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel

Jerusalén, Israel
de
$882,320
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ID: 38366
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

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Apartamento en venta en Jerusalén, en el distrito de Kiryat Yovel. En las actuaciones de Tama 38/2. Primera planta. 3 habitaciones (4 habitaciones originalmente). 85 m2. Posibilidad de crear una unidad de alquiler. Después del Tama 38/2: el apartamento hará 113 m2 + terraza + aparcamiento + bodega. Precio: 2 690 000 - negociable.

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Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
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