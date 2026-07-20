  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon

Barrio residencial Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon

Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 38769
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKerem, 7

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe penthouse florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$4,26M
Barrio residencial Penthouse centre ville
Netanya, Israel
de
$1,15M
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,39M
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,51M
Está viendo
Barrio residencial Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,46M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Netanya, Israel
de
$3,08M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,08M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir