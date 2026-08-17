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Barrio residencial Proche shouk hacarmel et jardin meir dans immeuble renove

Tel-Aviv, Israel
de
$1,48M
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11
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ID: 39828
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tchernichovsky, 33

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Chernichovsky Street - Edificio moderno, renovado - En la tercera planta, fachada de exposición - Apartamento 3 habitaciones, - Aproximadamente 70 m2 + unos 17 m2 de balcones soleados en la parte delantera y trasera - Levante sirviendo medio almacén - Aparcamiento registrado en el catastro

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Tel-Aviv, Israel
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