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Виллы с террасой в Турции

Стамбул
3
Анталья
23
Аланья
34
Бодрум
9
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36 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
$3,82 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Отдельно стоящая вилла 4+1, Paradise Town - Ella с террасой расположена в городе Белек. Наря…
$270,981
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Вилла 4 комнаты в Gulluk, Турция
Вилла 4 комнаты
Gulluk, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
$1,45 млн
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ЗЕМЛЯ: 610 м2 Вилла: Общая 593 м2 Нетто 492 м2 ﻿﻿Система «Умный дом» ﻿﻿4 этажа, 5+2 о…
$1,96 млн
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Вилла 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
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Вилла 6 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$900,000
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Вилла 4 комнаты в Фатих, Турция
Вилла 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
ID ST BI-382 Основная информация: Район Бахчешехир Сроки окончания строи…
$690,000
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Вилла 1 комната в Аланья, Турция
Вилла 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
GOLDCİTY Fully Renovated Sea-View Villa in a Luxury Complex This stunning 3+1 villa, s…
$325,578
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 185 м²
ID FE 4024 Частные триплекс-виллы 4+1 с бассейном и участком 400 м² в Фетхие, район Каргы…
$789,000
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Вилла 1 комната в Каргыджак, Турция
Вилла 1 комната
Каргыджак, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Located in the heart of Kargıcak Alanya Damla Sitesi in Alanya, this stunning 3+1 twin villa…
$332,929
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Вилла 4 комнаты в Кешефли, Турция
Вилла 4 комнаты
Кешефли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается зеркальная вилла в комплексе вилл недалеко от моря, район Демирташ.  Комплекс сост…
$182,737
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
For Sale 3+1 Private Luxury Villa at Kemer Antalya Antalya / Kemer (Arslanbucak) Detached …
$669,663
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Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Вилла 10 комнат в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 10 комнат
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
⭐️ Мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов благодаря нашему 20-летнему опыту. …
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Оба, Турция
Вилла 6 комнат
Оба, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Наш новый роскошный проект Наши виллы расположены в районе Оба в Аланье на площади 2070 м…
$701,297
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
ID FE 4022 Эксклюзивные виллы – идеальный дом для жизни и отдыха Представляем новые ме…
$795,000
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Вилла 5 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$810,000
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Вилла 4 комнаты в Gulluk, Турция
Вилла 4 комнаты
Gulluk, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, …
$579,438
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 3
Soul Residence, crafted by AADR in Alanya, stands majestically atop a rocky incline in the h…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция П…
$1,72 млн
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Вилла 7 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 7 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$1,08 млн
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Вилла 8 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 8 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
$745,000
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Вилла 1 комната в Каргыджак, Турция
Вилла 1 комната
Каргыджак, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Granada Villa in Kargicak, Alanya Discover luxury living with this 3+1 seaview villa, offer…
$601,930
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Цена по запросу
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Агентство
ÖVENÇOĞLU GROUP
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 4
Discover luxury and innovation at Diamond Villa in Alanya , Turkey . Designed by the renowne…
Цена по запросу
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Расположенные в Каргыджаке, Аланья, T Villas by AADR предлагают изысканный жизненный опыт, с…
$550,724
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Красивая двухэтажная вилла расположена в частном комплексе в районе Каргыджак Алании. В ком…
$211,365
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Выставлена на продажу отдельностоящая вилла на склоне Торосских гор с потрясающими видовыми …
$570,130
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Located in Kargıcak, Alanya, T Villas by AADR offers a refined living experience that blends…
$550,116
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Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
VIP виллы в Бекташе, Аланья – Ваша мечта становится реальностью! Предлагаем уникальную во…
$3,06 млн
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
$2,44 млн
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Параметры недвижимости в Турции

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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