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Виллы в Мезитлях, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 7 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Новые отдельные виллы в престижном месте в Мезитли, Мерсин Обладая одной из самых протяжённы…
$1,26 млн
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Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 2
Новый проект современного жилого комплекса, состоящий из двухэтажных отдельных вилл планиров…
Цена по запросу
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