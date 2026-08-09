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Виллы в Коджаэли, Турция

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Измит
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5 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Sehit Rafet Karacan Bulvari, Турция
Вилла 5 комнат
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Комплекс вилл расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basisk…
$229,000
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Вилла 8 комнат в Башискеле, Турция
Вилла 8 комнат
Башискеле, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 427 м²
Количество этажей 4
Виллы в престижном комплексе в Башискеле, Коджаэли Башискеле – живописный район в провинции …
$842,802
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Вилла 6 комнат в Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
$1,05 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Башискеле, Турция
Вилла 6 комнат
Башискеле, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$188,049
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Вилла 7 комнат в Измит, Турция
Вилла 7 комнат
Измит, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
$999,987
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Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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