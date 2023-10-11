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Виллы в Коджаэли, Турция

Измит
3
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8 объектов найдено
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sahil Mahallesi, Турция
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Sarimese, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
New modern villa for sale in Kocaeli,Turkey 4 rooms 3 bedrooms,fully open windows with ga…
€183,886
Вилла 5 спален с балконом, с парковка в Guendogdu, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Виллы с Личным Бассейном и Отдельным Садом в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Коджаэли, г…
€755,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Karaabduelbaki, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
€994,058
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Измит, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 227 м²
Этаж 1
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
€1,06 млн
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной в Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/3
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
€1,53 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на сад, с Security service 24h в Basiskele, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на сад, с Security service 24h
Basiskele, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€190,000
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство, с natureview в Измит, Турция
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство, с natureview
Измит, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
€999,000

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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