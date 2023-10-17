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Виллы в Анкара, Турция

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18 объектов найдено
Вилла 8 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Анкара, Турция
Вилла 8 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Анкара, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы на Продажу в Элитном Комплексе в Анкаре, Гёльбаши, Инджек Элитные виллы на п…
€1,08 млн
Вилла 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 732 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы в Элегантном Стиле с Садом в Гёльбаши, Анкара Роскошные виллы расположены в …
€1,20 млн
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы в Элегантном Стиле с Садом в Гёльбаши, Анкара Роскошные виллы расположены в …
€922,000
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 475 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы в Элегантном Стиле с Садом в Гёльбаши, Анкара Роскошные виллы расположены в …
€683,000
Вилла 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Hacilar, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Hacilar, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Элитном Комплексе в Гёльбаши, Инджек Элитные дома расположены в Инджеке – о…
€1,43 млн
Вилла 8 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Анкара, Турция
Вилла 8 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 505 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы в Удачно Расположенном Комплексе в Анкаре, Инджек Роскошные виллы расположен…
€1,14 млн
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Анкара, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 715 м²
Количество этажей 3
Виллы с 6 Спальнями и Собственным Садом в Анкаре, Гёльбаши Роскошные виллы расположены в Инд…
€1,26 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы с Видом на Озеро в Комплексе с Охраной в Синджане, Анкара Роскошные виллы в …
€209,000
Вилла 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы с Видом на Озеро в Комплексе с Охраной в Синджане, Анкара Роскошные виллы в …
€133,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Beynam, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Beynam, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы в Комплексе с Охраной в Бала, Анкара Роскошные виллы расположены в Бала, Анк…
€143,000
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Beynam, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Beynam, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы в Комплексе с Охраной в Бала, Анкара Роскошные виллы расположены в Бала, Анк…
€114,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Роскошные Дома в Комплексе Бутик-Вилл в Анкаре, Турция Роскошные дома расположены в Баглыджа…
€418,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Собственным Большим Садом в Анкаре, Баглыджа Роскошные виллы в Анкаре расп…
€418,000
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 522 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Лифтами в Охраняемом Комплексе в Анкаре Первоклассные виллы расположены в …
€389,000
Вилла 6 спален с балконом, с парковка в Ballikpinar, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с парковка
Ballikpinar, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 391 м²
Роскошные Виллы в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Престижном Месте в Гёльбаши, Анкара Пре…
€721,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Дома в Бутик-Проекте в Анкаре, Баглыджа Дома расположены в одном из самых престижных районов…
€683,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Новые Виллы с Отдельными Большими Садами в Анкаре Виллы расположены в квартале Баглыджа райо…
€569,000
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Отдельная Вилла в Анкаре, Чаййолу, для Людей, Ценящих Приватность Чанкая – один из крупнейши…
€902,000

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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