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Виллы в Стамбул, Турция
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16
Бейликдюзю
10
Силиври
4
Bahcelievler Mahallesi
3
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3
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89 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4
5
357 м²
2
Крытый плавательный бассейн; Гардеробная; Сауна; Парная; Фитнес; Многофункциональный за…
€1,69 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
5
289 м²
Роскошные виллы в окружения природы с технологией умного дома в Стамбуле, Чекмекёй.Продается…
€2,08 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
7
769 м²
Проект расположен в районе Бююкчекмедже в европейской части Стамбула, а именно в районеКент,…
€1,98 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
7
310 м²
Роскошные просторные виллы в районе Бейликдюзю/Гурпынар. Планировки: 6+1 7+1 Площадь 310 м…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
6
230 м²
Комплекс современных вилл в Силиври. Проект подходит для получения гражданства.Oбщая площад…
€760,480
Рекомендовать
Вилла с террасой, с холодильником, с плитой
Мраморноморский регион, Турция
695 м²
Продается вилла в 170 км от центра Стамбула или в 100 км от азиатской части Стамбула. Вилла …
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
4
200 м²
€1,59 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с зоной для барбекю
Мраморноморский регион, Турция
7
4
375 м²
1/3
Вилла 5+2 в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию виллу 5+2 в уютном жилом комплек…
€484,200
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с зоной для барбекю, с консьержем
Бейликдюзю, Турция
4
2
200 м²
2
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с …
€1,02 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Силиври, Турция
5
3
486 м²
2
Новый комплекс вилл в Силиври Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собс…
€1,09 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Мраморноморский регион, Турция
4
2
213 м²
2
Новая масштабная резиденция вилл в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию новую мас…
€834,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем
Чекмекёй, Турция
9
5
538 м²
3
Элитная резиденция вилл в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию ви…
€1,67 млн
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Аташехир, Турция
2
1
81 м²
10
Новый элитный комплекс в Аташехире Рады Вам представить новый элитный комплекс с собс…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Эюпсултан, Турция
3
1
108 м²
5
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с…
€610,000
Рекомендовать
Вилла 55 спален с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой
Мраморноморский регион, Турция
6
4
240 м²
23
Новая резиденция вилл в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию новую резиденцию вил…
€990,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
9
6
896 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€2,56 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
6
4
476 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
5
3
417 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,22 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
8
7
850 м²
4
Просторная Отдельная Вилла в Стамбуле Рядом с Пляжем. Предлагаемая на продажу просторная вил…
€9,16 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковка, с c ремонтом
Силиври, Турция
6
2
590 м²
2
Отдельные Дома с Бассейном в Силиври, Стамбул. Роскошные двухэтажные дома расположены в Сили…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковка, с c ремонтом
Силиври, Турция
5
2
486 м²
2
Отдельные Дома с Бассейном в Силиври, Стамбул. Роскошные двухэтажные дома расположены в Сили…
€1,04 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Силиври, Турция
4
2
276 м²
2
Виллы в Стиле Бунгало в Стамбуле Среди Природы в Силиври. Виллы в стиле бунгало расположены …
€200,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
9
5
384 м²
3
Отдельные Виллы с Просторным Садом в Бейликдюзю, Стамбул. Проект, построенный на участке пло…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
8
7
423 м²
4
Виллы с Видом на Море Возле Пристани в Стамбуле, Бейликдюзю. Виллы с видом на море расположе…
€1,07 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
7
4
340 м²
3
Новая Вилла с Роскошными Элементами в Стамбуле, Бейликдюзю. Отдельная вилла расположена в ра…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
7
3
635 м²
Готовые Роскошные Трехэтажные Виллы в Башакшехире, Стамбул. Роскошные виллы в Стамбуле распо…
€1,33 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
8
5
750 м²
4
4-Этажный Дом с Видом на Море и Лифтом в Стамбуле, Картал. Четырехэтажный дом в районе Карта…
€4,58 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
6
2
554 м²
Новые Виллы в Первоклассном Комплексе в Стамбуле, Башакшехир. Современные виллы расположены …
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Resadiye, Турция
5
3
570 м²
3
Виллы в Окружении Природы в Чекмекёй, Стамбул. Трехэтажные виллы в Стамбуле, Чекмекёй, распо…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Resadiye, Турция
4
2
380 м²
3
Виллы в Окружении Природы в Чекмекёй, Стамбул. Трехэтажные виллы в Стамбуле, Чекмекёй, распо…
€1,26 млн
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