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Виллы в Стамбуле, Турция

;
Фатих
93
Бейликдюзю
35
Бююкчекмедже
28
Башакшехир
16
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223 объекта найдено
Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$1,76 млн
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 128 м²
Marine West
$4,80 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Coastline Gardens
$926,281
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Petunia Villas Houses
$416,097
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Project расположен в одном из самых престижных районов региона Аликанте, на побережье Коста …
$486,895
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 840 м²
Cordis Lacus
$2,44 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Green Stone Paradise
$973,000
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Terra Luna Villas
$417,696
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Lake Valley Villas
$572,000
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Вилла 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Вилла с частным бассейном и садом в Бююкчекмедже, Стамбул Эта вилла с частным бассейном расп…
$748,001
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Вилла в Бююкчекмедже, Турция
Вилла
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Расположенные в Бююкчекмедже, одном из новых любимых городов Стамбула, виллы Project приглаш…
$1,25 млн
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Вилла в Sapanca Sokak, Турция
Вилла
Sapanca Sokak, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 601 м²
Palais Nature
$3,15 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
White Arcadia Beach Resort Villas
$405,727
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 294 м²
Loire Mansion
$902,000
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
La Nature Residence
$441,275
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Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Silver Moon Villas
$764,796
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Valley Vista Villa
$2,12 млн
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 576 м²
Marine West
$2,64 млн
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Вилла в Sapanca Sokak, Турция
Вилла
Sapanca Sokak, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Cielo Sapanca
$159,000
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Вилла 5 комнат в Шиле, Турция
Вилла 5 комнат
Шиле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Виллы с садом и бассейном в тихом районе Стамбула Виллы расположены на азиатской стороне Ста…
$506,375
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Celinen Villas
$338,275
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Florent Garden
$1,88 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Площадь 455 м²
Hillcrest Villas
$3,50 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Bosphorus Deluxe
$310,085
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Вилла 5 комнат в Шиле, Турция
Вилла 5 комнат
Шиле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Роскошные отдельные виллы в Стамбуле, Шиле, с инвестиционным потенциалом Шиле — прибрежный р…
$1,50 млн
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Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
Canopus Villas
$750,000
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Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Canonic Vita
$706,000
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Summit Estates
$1,66 млн
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 856 м²
Marine West
$2,60 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 532 м²
Valley Vista Villa
$2,68 млн
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

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