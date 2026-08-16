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Виллы в Мугле, Турция

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265 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 7 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Этаж 2/2
Дом с просторным садом рядом с пляжем в Фетхие. Дом в Фетхие расположен недалеко от объектов…
$879,190
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Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла, где сочетаются пространство, качество и приватность   Предлагается к продаже пр…
$600,248
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Этаж 1/3
Отдельные меблированные виллы в Бодруме в шаговой доступности от объектов инфраструктуры Вил…
$3,72 млн
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DD CO DEDD CO DE
Вилла в Эгейский регион, Турция
Вилла
Эгейский регион, Турция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Golden Rose
$614,562
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Вилла 3 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Уютные отдельные виллы в Бодруме в охраняемом комплексе Отдельностоящие виллы расположены в …
$338,666
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Просторные отдельные виллы с видом на море и природу в Бодруме, Турция Виллы с 6 спальнями р…
$1,85 млн
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TekceTekce
Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити в Фетхие, Турция, с видом на море Проект …
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
🏡 Вилла в Узюмлю, Фетхие 15 минут до моря, тихая локация на возвышенности, в окружении хв…
$1,000,000
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Агентство
INEST HOMES
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с садом в Мугле, Милас, в окружении природы Отдельные виллы расположены в Бо…
$360,902
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Вилла 3 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Вилла с двумя спальнями с панорамным видом на море в живописном районе Бодрума. Вилла рас…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Отдельные виллы в Бодруме в жилом проекте с системой «умный дом» Гюллюк – популярное место о…
$827,068
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 453 м²
Windfall Yalıkavak
$2,90 млн
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Вилла в Эгейский регион, Турция
Вилла
Эгейский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Blue Cove Villas
$3,48 млн
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Вилла в Эгейский регион, Турция
Вилла
Эгейский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Aztek Villas
$968,225
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1
Виллы с панорамным видом на море и частным бассейном в Бодруме, Гюмюшлюк Гюмюшлюк, одно из с…
$1,77 млн
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Уникальные отдельные виллы в Бодруме с видом на море и современными жилыми помещениями Совре…
$2,96 млн
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
На территории площадью 10 700 м² расположено 12 уникальных вилл, каждая площадью около 600 м…
$4,00 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Мармарис, Турция
Вилла 4 комнаты
Мармарис, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$20,35 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Вилла в Бодруме с большим садом и собственным бассейном, всего в нескольких минутах от пляжа…
$1,38 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Отдельные дома с каменной облицовкой в тихом месте в Бодруме, Кадыкалеси Эти уютные отдельно…
$565,645
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Стильные дома с видом на природу в Бодруме, Торба Бодрум, расположенный на западном побережь…
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Отдельные виллы с каменной облицовкой и видом на море в Бодруме Виллы в Бодруме расположены …
$1,65 млн
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с собственными бассейнами в Мугле, Фетхие, Олюдениз Фетхие — одно из самых п…
$670,908
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Windfall Yalıkavak
$1,36 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 335 м²
Виллы в комплексе с богатой инфраструктурой в Ялыкаваке, Бодрум Эти роскошные виллы располож…
$2,85 млн
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Количество спален 5
Площадь 625 м²
Project ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самых краси…
$2,99 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Этаж 1/3
Меблированные и хорошо оборудованные виллы в Фетхие, Олюдениз Фетхие — это популярное место,…
$805,074
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Отдельные виллы с частными бассейнами в Бодруме, Мугла Отдельные виллы расположены в Гюмюшлю…
$776,171
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Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
Стильная вилла с индивидуальным бассейном в Фетхие, Оваджик Фетхие славится своим расположен…
$1,08 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Отдельные виллы с видом на море и собственными бассейнами в Бодруме, Ялыкавак Предлагаем ваш…
$1,80 млн
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Параметры недвижимости в Мугле, Турция

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с видом на горы
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с бассейном
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