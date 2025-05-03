Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Вилла
  5. Гараж

Виллы с гаражом в Турции

Стамбул
3
Анталья
23
Аланья
34
Бодрум
9
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
189 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта роскошная вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе Инчекума, предлагает 450 м2 …
$678,391
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Что вы получаете: Виллы класс…
$1,22 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
3 спальни 2 гостиной  1 офис Площадь виллы (м2): 500  Площадь земли (м2): 1000  2 …
$3,21 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 300 кв.м.  ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 1320 кв.м.  3 САНУЗЛ…
$787,894
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Эгейский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Эгейский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Kocacalis beach 1-2 minutes Villa 4+1 with pool Plot 470 m2 Villa area 245 m2 3…
$860,704
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
BEKTAŞ VILLA 5, BEKTAŞ LOCATION. IT IS 124 km from ANTALYA AIRPORT, 44 km from GAZIPAS…
$574,043
Оставить заявку
Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 264 м²
Продаются отдельностоящие трехэтажные виллы в новом проекте вилл в горном районе Алании, Теп…
$852,348
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла 8 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 8 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Detached villa with sea and mountain views in Kargicak, Alanya.   The villa for sale is on…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект премиальных вилл…
$929,155
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Оба, Турция
Вилла 7 комнат
Оба, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
OBA / ALANYA 5  ROOM 2 LIVING ROOM 1000 m² LAND 520 m² VILLA SPECIAL PRIVATE …
$1,10 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ЗЕМЛЯ: 610 м2 Вилла: Общая 593 м2 Нетто 492 м2 ﻿﻿Система «Умный дом» ﻿﻿4 этажа, 5+2 о…
$1,96 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$691,024
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
KONAKLI/ALANYA 3+1 DETACHED VILLA 200 M2 2 BALCONIES 2 TERRACES 2 TOILETS NUM…
$300,296
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 305 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс с панорамны…
$2,11 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 5+1 с панорамным видом в горах района Те…
$1,08 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
IN TEPE NEIGHBORHOOD FULL CASTLE AND SEA VIEW SUITABLE FOR CITIZENSHIP 3+1 180 M…
$430,425
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 384 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,32 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Вилла 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Готовая роскошная вилла 3+1 в районе Тепе. О строительстве: Строительств…
$2,99 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Виллы 4+1 с видом на море в районе Каргыджак. О строительстве: Вилла была…
$753,590
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
На продаже двухэтажная вилла 4+1 в районе КАргыджак - Алания. Вилла находится в 1500 метр…
$585,819
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Количество этажей 4
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
$1,14 млн
Оставить заявку
Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 349 м²
Шикарная вилла от застройщика на берегу моря в районе Каргыджак, Алания. Каргыджак – самый …
$1,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 и 4+2 с видом на море и горы в район…
$452,894
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$900,000
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
ЗАПИСЬ АЛАНИАПАССЕН ДЛЯ ГРАЖДАНСТВА И баров; 3 БОДЕН 5 + 1 АМЕРИКАНСКИЙ КУХНЯ 255 М2 ЧИСТАЯ …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 5 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 761 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$3,78 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
$514,220
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Урла, Турция
Вилла 8 комнат
Урла, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$3,50 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Турции

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти