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Виллы в Гельбашах, Турция

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10 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы в современном стиле в районе Инджек, Анкара Инджек — престижный район округа…
$1,56 млн
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Вилла 7 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 7 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,15 млн
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Вилла 9 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 9 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 615 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,84 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
Новые отдельные виллы в Анкаре, Гёльбаши, в комплексе рядом с колледжем TED Анкара, столица …
$1,25 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в престижном месте в охраняемом комплексе в Инджеке, Анкара Гёльбаши – же…
$1,88 млн
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Вилла 9 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 9 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 505 м²
Количество этажей 3
Шикарные виллы с современной архитектурой в Инджеке, Анкара Инджек – тихий район, расположен…
$1,08 млн
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TekceTekce
Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 525 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,46 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Новые роскошные виллы с 7 спальнями в элитном проекте в Анкаре, Гёльбаши Анкара, столица Тур…
$1,46 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с видом на озеро в престижном комплексе в Анкаре, Гёльбаши Отдельностоящие в…
$1,60 млн
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Вилла 5 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 5 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в комплексе с бассейном в Анкаре, Гёльбаши Виллы расположены в Гёльбаши – ра…
$479,514
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