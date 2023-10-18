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Виллы в Goelbasi, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 732 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы в Элегантном Стиле с Садом в Гёльбаши, Анкара Роскошные виллы расположены в …
€1,20 млн
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы в Элегантном Стиле с Садом в Гёльбаши, Анкара Роскошные виллы расположены в …
€922,000
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 475 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы в Элегантном Стиле с Садом в Гёльбаши, Анкара Роскошные виллы расположены в …
€683,000

Параметры недвижимости в Goelbasi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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