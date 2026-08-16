Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эюп
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Эюпе, Турция

;
Вилла Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Canonic Vita
$358,000
Оставить заявку
Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Canonic Vita
$1,37 млн
Оставить заявку
Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Canonic Vita
$706,000
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Canonic Vita
$925,000
Оставить заявку
Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Ville Paradise
$2,78 млн
Оставить заявку
Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Canonic Vita
$648,000
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти