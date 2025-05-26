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Виллы в Фатихе, Турция

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4 объекта найдено
Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Превосходное расположение: Вилла расположена в живописном районе Бююкчекмедже в городе Стам…
$1,21 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Площадь 28 464 м²
Sapanca'da 10 dönümü 2B orman arazisi (yine siteye ait), 28.464 m2'si tapulu olmak üzere top…
$7,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Фатих, Турция
Вилла 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
ID ST BI-382 Основная информация: Район Бахчешехир Сроки окончания строи…
$690,000
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Вилла 4 комнаты в Фатих, Турция
Вилла 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Современные виллы с видом на природу в Стамбуле Виллы представляют собой элегантный дизай…
$1,08 млн
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