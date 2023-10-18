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Виллы в Айдын, Турция

Kusadasi
13
Tuerkmen Mahallesi
13
Didim
3
Вилла В архив
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19 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Комплекс из 25 роскошных дуплекс-вилл в районе Гузель Чамли города Кушадасы. Бассейн и зелен…
€424,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Роскошный комплекс вилл включает 17 частных вилл с полностью отдельным входом и парковкой в …
€400,000
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Комплекс вилл с 8 современными виллами с видом на море и красивой природой Кушадасы. Двухуро…
€255,000
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Комплекс вилл расположен в центре города Кушадасы. Вас ждут 206 вилл с прекрасным видом на м…
€140,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Площадь 154 м²
Виллы находятся в центре Кушадасы, всего в 150 метрах от моря, где сочетаются исторические и…
€328,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Комплекс вилл расположен в центре города Кушадасы. Вас ждут 206 вилл с прекрасным видом на м…
€138,500
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Отличная возможность для инвестиций и предварительной покупки во второй фазе дачного городка…
€340,500
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Роскошный комплекс вилл включает 17 частных вилл с полностью отдельным входом и парковкой в …
€352,900
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
В проекте есть 34 виллы, 28 из них 2+1 с площадью 85 м2 и 6 из них 3+1 с площадью 95 м2. Сей…
€216,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Вилла 4 спальни в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Didim Altinkum Çamlık 4 villas (2 twins) for sale Each villa 4+1 240m2 3 floors 5 room…
€340,000
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Didim Altinkum Çamlık 4 villas (2 twins) for sale Each villa 4+1 240m2 3 floors 5 room…
€340,000
Вилла 3 спальни в Didim, Турция
Вилла 3 спальни
Didim, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Villa for sale in Akbuk Didim -3 storey twin villa -250 m2 -3+1 -4 rooms -1…
€750,000
Вилла 3 спальни с Pool, с terrassa в Didim, Турция
Вилла 3 спальни с Pool, с terrassa
Didim, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Представьте себе, что Вы просыпаетесь на вилле с видом на море! Вы избавитесь от усталости и…
€425,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Didim, Турция
Вилла 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Didim, Турция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Отдельная вилла в жилом комплексе класса "люкс" с инфраструктурой 5* отеля! Комплекс располо…
€390,000
Вилла 4 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Вилла 800 метров с моря с видом на национальный парк230м2 с террасами4 + 1Система напольного…
€295,000
Вилла 3 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Система умного домаОн будет совместим с системой умного дома. Все наши продукты в & nbsp; эт…
€290,000
Вилла 4 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 499 м²
Количество этажей 2
Всего номеров: 42 -этажное здание2 & nbsp; полВ стадии строительства: дизайнМоре в & nbsp; 8…
€292,000
Вилла 3 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Вилла предлагает природу и современность вместе и расположена на пляже Леди Кусадаси. С ч…
€197,000

Параметры недвижимости в Айдын, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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