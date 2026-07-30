Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ризе
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Ризе, Турция

;
Ийидере
8
Вилла Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$503,471
Оставить заявку
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Фаралья — это не про курорт. Это про высоту. Про тишину. Про пространство.   Здесь дома не с…
$515,616
Оставить заявку
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
В окружении сосен и пальм, на возвышенности с панорамным видом на море и горы — дом, который…
$1,02 млн
Оставить заявку
OkeaskOkeask
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Вилла в Гёджек — приватность, масштаб и абсолютная легальность Есть дома, которые строят «на…
$925,818
Оставить заявку
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 6
В Гёджеке ценят не показную роскошь. Здесь ценят локацию. Воздух. Вид.   Эта вилла расположе…
$796,341
Оставить заявку
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Современная вилла 4+1 с бассейном в Яныклар, Фетхие — подходит для получения гражданства Тур…
$479,638
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Представлена на продажу замечательная вилла с завораживающими видами на горы, расположенная …
$641,656
Оставить заявку
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
$332,286
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ризе, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти