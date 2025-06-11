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Виллы в Юго-Восточной Анатолии, Турция

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47 объектов найдено
Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Расположение в Историческом Центре: Вилла идеально вписана в атмосферу Старого города Калкан…
$799,080
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Добро пожаловать в вашу новую реальность в Калкане Представьте себе место, где ваше утро нач…
$1,65 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Представлена на продажу вилла, расположенная в городе Калкан, что в западном от Анталии напр…
$455,316
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Представляем Вашему вниманию роскошную виллу с полным видом на море и зимним бассейном, расп…
$1,27 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Ощутите жизнь в совершенстве Эти шесть великолепных вилл с видом на море в Калкане — идеальн…
$1,37 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Предлагается к покупке прекрасная вилла в Калкане, которая предлагает вам потрясающий панора…
$967,547
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Добро пожаловать в эту прекрасную виллу с видом на море в Калкане! Это роскошное жилье идеал…
$717,123
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Площадь 468 м²
Восхитительный Проект в Ортаалане, Калкан – Роскошные Виллы с Панорамным Видом на Море Уважа…
$739,889
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 180 м²
Вот она — вилла, которая выходит за рамки привычного понимания дома. Это не просто архитекту…
$438,242
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Калкан: Воплощение вашей мечты о жизни у моря Представьте себе место, где каждый день начина…
$1,37 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Представлена на продажу роскошная вилла в Калкане с видом на море и полуостров. Эта уникальн…
$813,878
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Представлена на продажу вилла, расположенная в прекрасном городе Калкан. Аутентичная атмосфе…
$796,804
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Вилла представляет собой современное здание с 4 спальнями и просторной и хорошо оборудованно…
$1,82 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу в изысканном городе Калкан. Этот живописный объ…
$785,421
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Добро пожаловать в эту прекрасную виллу с бассейном, которая расположена на побережье Средиз…
$500,848
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Панорамный вид на залив Каламар: Расположена на склоне холма, предлагая потрясающий вид на …
$1,24 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 471 м²
Откройте двери к уникальной жизни в Калкане! Дорогие друзья и ценители роскоши! Представляем…
$1,42 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 7
Площадь 370 м²
Предлагается к продаже восхитительная роскошная вилла с шикарной панорамой моря в живописном…
$1,13 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
На продажу представлены 2 виллы, расположенные в Калкане. Калкан (Kalkan) - прекрасный курор…
$637,443
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Предоставляем вашему вниманию предложение от которого любителя роскоши пройти невозможно! Пр…
$1,06 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 180 м²
Роскошные виллы с видом на природу и море Место, где природа и роскошь сливаются в единое це…
$1,71 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 280 м²
Представьте, что вы просыпаетесь каждое утро, открываете окна и видите перед собой бескрайне…
$967,547
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Калкан — малоизвестный среди русскоязычных туристов курорт на юго-западном побережье Турции.…
$830,952
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Добро пожаловать в удивительную летнюю виллу с захватывающим видом на море и горы. Эта недви…
$865,101
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 195 м²
Простор и функциональность: Общая площадь виллы составляет 195 квадратных метров с планиров…
$392,710
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Эта впечатляющая вилла с индивидуальным дизайном предлагает непревзойденный уровень комфорта…
$705,740
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Добро пожаловать в эту роскошную виллу в Калкане с захватывающим панорамным видом на море! Э…
$796,804
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
4 Спальни с Ванными Комнатами: Каждая спальня предоставляет уют и приватность, обеспечивая к…
$1,11 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Превосходство в данной вилле - все что вам надо для комфорта. Панорамные виды на Средиземном…
$751,272
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Представленная на продажу вилла расположена в деревне в Калкане, которая сделала себе имя св…
$1,33 млн
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Параметры недвижимости в Юго-Восточной Анатолии, Турция

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