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Виллы с садом в Турции

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3
Анталья
23
Аланья
34
Бодрум
9
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137 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 1
Проект Вилл территориально расположен в центральном районе  Мерсина - Енишехир.  В проекте ш…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта роскошная вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе Инчекума, предлагает 450 м2 …
$678,391
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Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
$3,82 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Что вы получаете: Виллы класс…
$1,22 млн
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 200 ме…
$634,273
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 1/8
Для гражданства Что вы получаете: Отличный вариант для жизни на побережье Средиземного моря…
$617,582
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Вилла 5 комнат в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Коттеджный городок премиум кл…
$667,656
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 264 м²
Продаются отдельностоящие трехэтажные виллы в новом проекте вилл в горном районе Алании, Теп…
$852,348
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 704 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Две виллы 3+1 и 1+1 в тихом районе Каргыджак с видом на море. Район\пляж:…
$1,32 млн
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Вилла 5 комнат в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла 4+1 с авторским дизайном в районе Дошеме…
$751,113
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Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Этаж 1
Виллы  в пейзажном районе Бекташ на этапе строительства - отличная инвестиция! Какие плюсы? …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Gulluk, Турция
Вилла 4 комнаты
Gulluk, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
$1,45 млн
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилых вилл в районе Каргыджак. Каждая вилла обладает шикарными…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$612,018
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$691,024
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 305 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс с панорамны…
$2,11 млн
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Вилла 6 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 5+1 с панорамным видом в горах района Те…
$1,08 млн
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 1
В районе Тепе полным ходом идет строительство комплекса, состоящего из 9 отдельностоящих вил…
Цена по запросу
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Вилла в Секи, Турция
Вилла
Секи, Турция
Площадь 502 м²
Добро пожаловать в жемчужину Алании — уникальную виллу с панорамным видом на море, замок и в…
$1,81 млн
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Hayat
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Вилла 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Вилла 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Готовая роскошная вилла 3+1 в районе Тепе. О строительстве: Строительств…
$2,99 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1
Представляем вам   проект  вилл в центре Алании, на возвышенности в районе Тепе. Четыре отде…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Виллы 4+1 с видом на море в районе Каргыджак. О строительстве: Вилла была…
$753,590
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 349 м²
Шикарная вилла от застройщика на берегу моря в районе Каргыджак, Алания. Каргыджак – самый …
$1,24 млн
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Hayat
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Вилла 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
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AxA property®
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 и 4+2 с видом на море и горы в район…
$452,894
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Вилла 6 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$900,000
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Вилла 5 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 5 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 761 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$3,78 млн
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Вилла 4 комнаты в Фатих, Турция
Вилла 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
ID ST BI-382 Основная информация: Район Бахчешехир Сроки окончания строи…
$690,000
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 238 м²
Первоклассные виллы от застройщика в Каргыджак, Алания Наша компания Hayat Estate рада предс…
$1,29 млн
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Hayat
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Вилла в Махмутлар, Турция
Вилла
Махмутлар, Турция
Площадь 274 м²
Виллы класса люкс на продажу  у моря в Махмутларе На прожаду имеется 4 виллы, каждая вилла и…
$490,746
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Hayat
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Параметры недвижимости в Турции

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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