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Виллы в Серике, Турция

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44 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Серик, Турция
Вилла 9 комнат
Серик, Турция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 117 м²
Количество этажей 3
$1,05 млн
НДС
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Вилла 9 комнат в Серик, Турция
Вилла 9 комнат
Серик, Турция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 088 м²
Количество этажей 3
1088 м2 земли 9 комнат 1 турецкая баня 1 гостиная  Здание площадью 350 м2 Кам…
$1,40 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Кадрие, Анталия Кадрие располагается в р…
$510 163
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отдельный меблированный дом с 3 спальнями и собственным бассейном в Белеке, Анталия Этот пре…
$447 325
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Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла с бассейном на продажу в Белеке, Анталия Белек, один из самых престижн…
$478 643
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
$8,08 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с бассейном рядом с пляжем и полями для гольфа в Белеке Вилла расположена в …
$370 285
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Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла в Белеке, Анталия, с большим садом и террасой, недалеко от пляжа Белек, попу…
$558 027
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла с 4 спальнями, частным бассейном и садом в Белеке, Анталия Вилла распо…
$519 414
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Вилла 10 комнат в Серик, Турция
Вилла 10 комнат
Серик, Турция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с 9 спальнями и собственным садом рядом с полями для гольфа в районе Кадрие…
$1,55 млн
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы в «Neovilla Papatya» – самом престижном проекте в Кадрие Трехэтажные виллы с…
$576 888
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
Элитные отдельные виллы рядом с пляжем и полями для гольфа в Анталии, Кадрие Виллы расположе…
$520 670
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с бассейном недалеко от пляжа и социальных объектов в Белеке, Серик Эта стил…
$546 683
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Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Виллы с 3 спальнями рядом с парком «The Land of Legends» в Анталии, Кадрие Виллы расположены…
$676 244
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Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
$7,27 млн
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы рядом с объектами социальной инфраструктуры в Белеке, Анталия Белек – извест…
$728 170
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла с личным садом и бассейном в Кадрие, Анталия Эта полностью меблированная…
$412 100
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Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла в Белеке рядом с пляжем в комплексе с бассейном Белек, расположенный в р…
$304 897
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с собственными садами и бассейнами в Кадрие, Серик, Анталия Эти современные …
$905 594
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Качественный частный дом с особым дизайном в Белеке, Анталия Дом расположен в Белеке – самом…
$1,63 млн
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с бассейном рядом с пляжем и полями для гольфа в Белеке, Анталия Белек — зна…
$728 471
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 4+1Этаж: 1, , 216m², €752,000
$865 315
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Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с бассейном и сауной для современной жизни в Белеке, Анталия Белек в Анталии…
$449 457
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Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Вилла в престижном комплексе рядом с полями для гольфа в Белеке, Кадрие Вилла на продажу рас…
$526 232
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Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Вилла, расположенная в Анталье/Серике/Богазкент, была полностью отремонтирована нынешним вла…
$225 239
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Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы с частным садом в Белеке, подходящие для семейной жизни Белек – район округ…
$517 747
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Вилла 8 комнат в Серик, Турция
Вилла 8 комнат
Серик, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла на продажу недалеко от моря в Серике, Анталия Вилла расположена в районе…
$558 002
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Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Дом с 5 спальнями, частным бассейном и просторным садом в Белеке Белек — один из самых привл…
$638 579
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
$11,04 млн
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Вилла в Серик, Турция
Вилла
Серик, Турция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Эта великолепная двухэтажная вилла площадью 250 кв.м. находится в престижном районе Белек в …
$411 317
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