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Виллы в Ийидере, Турция

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17 объектов найдено
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Современная вилла расположена в престижном районе Оваджик, у подножия горы Бабадаг. Локация …
$1,02 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 6
Площадь 270 м²
Современная вилла расположена в живописном Оваджике, у подножия знаменитой горы Бабадаг. Рай…
$1,15 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 180 м²
Просторная отдельная вилла расположена в живописном районе Оваджик, в окружении зелени и вел…
$769,338
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 6
Площадь 270 м²
Просторная вилла расположена в Оваджике — одном из самых зелёных и комфортных районов Фетхие…
$989,149
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Это не типовой проект, а частная резиденция, построенная по индивидуальной концепции. Архите…
$1,16 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Элегантная современная вилла расположена в Гёджеке — одном из самых престижных и атмосферных…
$1,08 млн
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TekceTekce
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 170 м²
Просторная вилла расположена в одном из самых привлекательных районов Фетхие — Оваджике, у п…
$807,516
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Элегантная вилла расположена в живописном районе Оваджик, у подножия горы Бабадаг. Здесь цар…
$735,788
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 310 м²
Современная вилла расположена в живописном Оваджике, у подножия знаменитой горы Бабадаг. Эта…
$1,08 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Это не просто вилла, а полноценная частная резиденция, созданная для жизни на совершенно дру…
$1,77 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 6
В Гёджеке ценят не показную роскошь. Здесь ценят локацию. Воздух. Вид.   Эта вилла расположе…
$796,341
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Представлена на продажу замечательная вилла с завораживающими видами на горы, расположенная …
$641,656
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Современная вилла 4+1 с бассейном в Яныклар, Фетхие — подходит для получения гражданства Тур…
$532,650
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
В окружении сосен и пальм, на возвышенности с панорамным видом на море и горы — дом, который…
$1,02 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Вилла в Гёджек — приватность, масштаб и абсолютная легальность Есть дома, которые строят «на…
$925,818
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Фаралья — это не про курорт. Это про высоту. Про тишину. Про пространство.   Здесь дома не с…
$515,616
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
$332,286
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