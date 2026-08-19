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Виллы в Трабзоне, Турция

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Ортахисар
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5 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Дома по специальному проекту с системой газопровода в Ялынджаке, Трабзон Двухэтажные отдельн…
$730,349
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Вилла 6 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 6 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Шикарные и просторные виллы в комплексе в Ортахисаре, Трабзон Виллы расположены в районе Чук…
$344,919
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Вилла 5 комнат в Арсин, Турция
Вилла 5 комнат
Арсин, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Виллы с 4 спальнями и просторной территорией в Трабзоне, Арсин Район Джудибей в Арсине, Траб…
$450,247
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома в обширном комплексе в Трабзоне, Ортахисар Элегантные дома расположены в рай…
$704,886
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в Трабзоне, Ортахисар, в окружении природы и в нескольких минутах ходьбы от …
$950,264
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Параметры недвижимости в Трабзоне, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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