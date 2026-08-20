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Виллы в Бейкозе, Турция

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12 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Бейкоз, Турция
Вилла 6 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Виллы в комплексе с круглосуточной охраной в Стамбуле, Турция Район Бейкоз, расположенный на…
$1,15 млн
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 43 492 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$776,562
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$1,04 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 495 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$1,18 млн
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Вилла 7 комнат в Бейкоз, Турция
Вилла 7 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 537 м²
Количество этажей 3
Виллы в Стамбуле в комплексе с видом на природу и город Район Бейкоз в Стамбуле выделяется п…
$3,45 млн
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$647,135
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$1,76 млн
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 5
Площадь 434 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$1,13 млн
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Вилла 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Вилла 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Бейкоз, Турция
Вилла 8 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 250 м²
Beykoz da konumu muhteşem 758 m2 arsa için Kapalı havuzlu 8 odalı 8 Banyolu 9 vc 2 mutfak k…
$28,83 млн
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Вилла в Бейкоз, Турция
Вилла
Бейкоз, Турция
Площадь 2 190 м²
İki yalı İSTANBUL Beykoz Çubuklu vapur iskelesi yanındadır. Osmanlı döneminden Mehmet Efend…
$32,06 млн
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Вилла 9 комнат в Бейкоз, Турция
Вилла 9 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
BEYKOZ / ACARKENT ? 700m2 net kapalı alan ?1.200m2 Arsa ?2 Salon ?5 Oda ?2 Giyinme od…
$6,40 млн
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