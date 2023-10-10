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Виллы в Измир, Турция

Icmeler Mahallesi
6
Celal Bayar Mahallesi
4
Yenice Mahallesi
3
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46 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
С Видом на Эгейское море и закаты. проект состоит из 112 объектов  Только у этого прое…
€1,03 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме   На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Вилла 3 спальни в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
В комплексе есть как виллы, так и квартиры. На территории: Открытый бассейн; Кафе; Фитне…
€1,72 млн
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Наши виллы с индивидуальной планировкой и полезной площадью 5+1 220 м²; 100 метров до всемир…
€1,43 млн
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Район , где Вы будете жить в гармонии с природой. Вы найдете все свои ожидания живя в прекра…
€1,37 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Выберите свою виллу в проекте, чтобы насладиться роскошной и современной жизнью в самом серд…
€290,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Спокойная жизнь в природной экосистеме с ее природой, птичьим пением и чистым воздухом в Кем…
€600,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Комплекс из 25 роскошных дуплекс-вилл в районе Гузель Чамли города Кушадасы. Бассейн и зелен…
€387,300
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Супер роскошный комплекс вилл включает 21 виллу. Виллы с четырьмя спальнями + большая гостин…
€950,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Супер роскошный комплекс вилл в красивом районе Чешме, Измир. Уголок отдыха со всеми удобств…
€680,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€708,974
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 476 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€3,34 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 418 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,40 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,12 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Новый проект жилого комплекса Begonvilla Спокойный зеленый в экологически чистой зоне 3 …
€528,000
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is satur…
€490,000
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated wi…
€2,30 млн
Вилла 3 спальни в Дикили, Турция
Вилла 3 спальни
Дикили, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Измирский район Дикили Чандарлы море и пляж 20 метров 120 м2 брутто 100 м2 нетто 3 + 1 д…
€272,000
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Gaziemir, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Gaziemir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A Wonderful Nature View And Clean Air Our Villa Has 2 Floors,Our Villa Has 3+1 Rooms, 1…
€300,000
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Foca, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на…
€750,000
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Foca, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Our 2 luxury triplex villas with 225 m2 4+1 detached 50m2 pool in a 650m2 plot with a magn…
€750,000
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Ovacik, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Ovacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она по…
€250,000
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Ovacik, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Ovacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она по…
€230,000
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с видом на горы в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с видом на горы
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,61 млн
Вилла 4 спальни с гаражом, с видом на горы в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 4 спальни с гаражом, с видом на горы
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,27 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,37 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,12 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Urla, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Urla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
  Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and …
€1,27 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Urla, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Urla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
  Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and …
€1,16 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€3,30 млн

Параметры недвижимости в Измир, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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