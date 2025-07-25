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Виллы в Чоруме, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Konakli, Турция
Вилла 5 комнат
Konakli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 284 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 500 ме…
$816,928
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Параметры недвижимости в Чоруме, Турция

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