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Виллы в Бейликдюзю, Турция

Вилла В архив
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10 объектов найдено
Вилла 3 спальни с зоной для барбекю, с консьержем в Бейликдюзю, Турция
Вилла 3 спальни с зоной для барбекю, с консьержем
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с …
€1,02 млн
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€1,71 млн
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с парковка в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с парковка
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 9
Площадь 699 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€3,59 млн
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с парковка в Бейликдюзю, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с парковка
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Площадь 590 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€2,33 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с парковка в Бейликдюзю, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с парковка
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Площадь 459 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,87 млн
Вилла 5 спален в Бейликдюзю, Турция
Вилла 5 спален
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
КАЛИОН МАРИНА ВИЛЛАРИ краткое изложение Skidmore Owings и Merrill, одна из ведущих мировых…
€1,68 млн
Вилла 6 спален в Бейликдюзю, Турция
Вилла 6 спален
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Виллы построены на берегу Бейликдюзю, нового и многообещающего района Стамбула. Мирная и спо…
€720,000
Вилла с Spalni в Бейликдюзю, Турция
Вилла с Spalni
Бейликдюзю, Турция
РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ ДЛЯ УМНОГО ДОМА ОБЗОР ПРОЕКТА SKY-313 имеет 9000 квадратных метров земли с …
€560,562
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-191 виллы в Стамбуле предлагает вам уникальную возможность выбраться из и…
€695,739
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МОРСКОГО ВИДОВ   SKY-151 - крупнейший жилой проект в европейской части С…
€118,162
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