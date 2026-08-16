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Виллы в Центральной Анатолии, Турция

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Анкара
15
Эскишехир
7
Cankaya
4
Гёльбаши
10
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31 объект найдено
Вилла 6 комнат в Karagozler Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Karagozler Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
$25,58 млн
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Вилла 9 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 9 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 615 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,84 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 525 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,47 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Новые роскошные виллы с 7 спальнями в элитном проекте в Анкаре, Гёльбаши Анкара, столица Тур…
$1,47 млн
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Вилла 5 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 5 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в комплексе с бассейном в Анкаре, Гёльбаши Виллы расположены в Гёльбаши – ра…
$482,360
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Виллы с системой «умный дом» в жилом комплексе в Анкаре, Чаййолу Анкара, столица Турции, явл…
$1,91 млн
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TekceTekce
Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Количество этажей 4
Роскошные дома в престижном районе Чанкая в Анкаре Анкара, столица Турции, является одним из…
$628,109
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Вилла 5 комнат в Tepebasi, Турция
Вилла 5 комнат
Tepebasi, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 2/2
$6,69 млн
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Вилла 6 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Просторная *трёхэтажная вилла 5+1* с бассейном, открытой парковкой и садом…
$813,069
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в престижном месте в охраняемом комплексе в Инджеке, Анкара Гёльбаши – же…
$1,89 млн
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Стильная вилла с большим садом в Анкаре, Чаййолу Чанкая – один из крупнейших районов Турции,…
$576,056
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Вилла 4 комнаты в Karagozler Mahallesi, Турция
Вилла 4 комнаты
Karagozler Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
$10,46 млн
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Вилла 6 комнат в Keskin Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Keskin Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/3
$14,53 млн
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Вилла 7 комнат в Odunpazari, Турция
Вилла 7 комнат
Odunpazari, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/3
$8,08 млн
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Вилла 6 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 379 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Представляем вашему вниманию новый проект вилл, разработанный с максимальн…
$514,594
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
Новые отдельные виллы в Анкаре, Гёльбаши, в комплексе рядом с колледжем TED Анкара, столица …
$1,26 млн
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Вилла 3 комнаты в Sincan, Турция
Вилла 3 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Роскошные отдельные виллы в охраняемом комплексе в Анкаре в районе Синджан Эти роскошные вил…
$115,095
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Вилла 4 комнаты в Tepebasi, Турция
Вилла 4 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
$5,09 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с видом на озеро в престижном комплексе в Анкаре, Гёльбаши Отдельностоящие в…
$1,60 млн
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Вилла в Kadriye, Турция
Вилла
Kadriye, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Откройте для себя высококачественные виллы с концепцией отеля в самом сердце Кадрие, Анталия…
$877,626
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы в престижном месте Анкары в Аладжаатлы, Чанкая Столица Анкара — один из веду…
$628,109
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Вилла 7 комнат в Tepebasi, Турция
Вилла 7 комнат
Tepebasi, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 2/3
$8,72 млн
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Вилла 7 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 7 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,15 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы в современном стиле в районе Инджек, Анкара Инджек — престижный район округа…
$1,57 млн
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Вилла 9 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 9 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 505 м²
Количество этажей 3
Шикарные виллы с современной архитектурой в Инджеке, Анкара Инджек – тихий район, расположен…
$1,09 млн
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Вилла 6 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 5+1 с панорамным видом в горах района Те…
$1,08 млн
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Вилла 6 комнат в Demirtas Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс из 5 вилл 5+1 и 6+1 в уютном рай…
$968,102
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Вилла 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Вилла 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 1/8
Что вы получаете: Проект вилл – это сочетание современного дизайна, уединённой атмосферы и п…
$490,867
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Вилла 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Вилла 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Вилла была недавно отреставрирована, находится в 500 метрах от Land Of Legends и располагает…
$222,663
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Вилла 5 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 5 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Что вы получаете: Эта великолепная вилла 4+1 с частной территорией и соврем…
$1,26 млн
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Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

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Недорогая
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