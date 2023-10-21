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Виллы в Cankaya, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Отдельная Вилла в Анкаре, Чаййолу, для Людей, Ценящих Приватность Чанкая – один из крупнейши…
€901,000
Realting.com
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