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Виллы в Cankaya, Турция

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4 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Виллы с системой «умный дом» в жилом комплексе в Анкаре, Чаййолу Анкара, столица Турции, явл…
$1,90 млн
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Стильная вилла с большим садом в Анкаре, Чаййолу Чанкая – один из крупнейших районов Турции,…
$574,094
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы в престижном месте Анкары в Аладжаатлы, Чанкая Столица Анкара — один из веду…
$626,179
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Количество этажей 4
Роскошные дома в престижном районе Чанкая в Анкаре Анкара, столица Турции, является одним из…
$626,179
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