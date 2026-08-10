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Виллы в Мерсине, Турция

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Мезитли
15
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23 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Силифке, Турция
Вилла 5 комнат
Силифке, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Великолепные виллы с видом на природу в Мерсине, Силифке Мерсин продолжает привлекать местны…
$602,332
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Вилла 6 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Виллы премиум класса 5+1Мезитли, МерсинВилла находится на огороженной территорииДо моря 3 км…
$571,672
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Вилла 8 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла 6+2 Енишехир, Мерсин Вид на море, горы, город Вилла сдана, можно заезжать и ж…
$800,341
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Шикарные виллы 4+1 Аяш, Мерсин Вид на море Комплекс состоит из 9 вилл Окончание строительств…
$400,171
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Вилла 8 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
$25,58 млн
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Вилла 6 комнат в Cevlik, Турция
Вилла 6 комнат
Cevlik, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2
$41,56 млн
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Вилла 7 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 7 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Новые отдельные виллы в престижном месте в Мезитли, Мерсин Обладая одной из самых протяжённы…
$1,25 млн
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Вилла 6 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вилла 5+1 с панорамным видом Мерсин, Аяш Дизайнерский ремонт виллы Комплекс вилл на стадии з…
$445,904
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Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 на первой береговой линии Мерсин, Ташуджу Площадь земли 430 м2 Площадь виллы 250 м…
$857,508
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Вилла 4 комнаты в Мезитли, Турция
Вилла 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс в Томюке, Мерсин Виллы 3+1 У виллы есть персональный бассейн и  огороженная т…
$480,205
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Вилла 4 комнаты в Findikpinari, Турция
Вилла 4 комнаты
Findikpinari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
$13,95 млн
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Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Количество этажей 3
Виллы премиум класса 4+1 Мезитли, Мерсин Комплекс состоит из 10 вилл Панорамный вид на море …
$665,427
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Вилла 5 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Стильные виллы с садом в престижном проекте в Енишехире, Мерсин Эти виллы расположены в Ениш…
$802,338
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Вилла 6 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Новые виллы на продажу в Мерсине в районе Давултепе Мерсин, и в частности его район Мезитли,…
$702,913
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Вилла 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Вилла 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Площадь 140 м²
ЖК "MARVISTA GLORIA"Где расположен наш уникальный проект?В 250 метрах от известных песчаных …
$224,892
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Вилла 4 комнаты в Мезитли, Турция
Вилла 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла на два хозяина / таунхаус 3+1  Мерсин, Енишехир Площадь земли 1500 м2 Площадь виллы 25…
$234,386
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Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
$17,38 млн
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Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс в Томюке, МерсинВиллы 4+1Комплекс сдан, искан полученУ виллы есть персональны…
$834,642
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Вилла 1 комната в Эрдемли, Турция
Вилла 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
$219,066
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Вилла 3 комнаты в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 3 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Вилла с мебелью, Томюк, Мерсин. Подходит для получения ВНЖ. 1 этаж - кухня-салон, терр…
$155,055
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Вилла 4 комнаты в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 4 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
КАРГЫДЖАК ВИЛЛА № 6 НА ОЛИВКОВОМ ХОЛМЕ. 3 КОМНАТЫ, 1 ХОЛЛ, 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ, 2 БАЛКОНА бо…
$400,405
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Вилла 3 комнаты в Силифке, Турция
Вилла 3 комнаты
Силифке, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЛЫ 2+1 НА ПРОДАЖУ В СУСАНОГЛУ ОТ REMAX LOCA Силифке-Атаюрт Особенности квар…
$175,435
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Вилла 3 комнаты в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 3 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Вилла 2+1 c 3 санузлами , Эрдемли, Мерсин. Расстояние до моря: 13000 м (20 мин на машине)…
$171,096
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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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