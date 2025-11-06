WABI Group: Ваш надежный партнер в Турции
Более 5 лет мы открываем для наших клиентов двери к лучшей жизни на солнечном побережье Бодрума и к выгодным инвестициям в динамичном Стамбуле. Мы не просто заключаем сделки, а обеспечиваем полную поддержку, чтобы ваша жизнь в Турции была максимально комфортной, а вложения — надежными.
Наша экспертиза в цифрах:
· 200+ успешных инвесторов получили гражданство Турции
· 500+ вилл с видом на Эгейское море нашли своих хозяев
WABI Group — это команда, которой доверяют.
Мы заботимся о вас на каждом этапе: от выбора до послепродажного сопровождения.
Надёжность, конфиденциальность и индивидуальный подход — наши главные принципы.
• Покупка, продажа и аренда недвижимости
• Полное юридическое сопровождение
• Гражданство Турции через инвестиции
• Виллы, апартаменты, земельные участки, отели и коммерческая недвижимость
•Земельные участки под строительство
•Объекты под реновацию
•Ремонтные работы
•Строительные работы