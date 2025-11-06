  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Wabi Group

Wabi Group

Турция, Бодрум
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
wabigroup.ru
Об агентстве

WABI Group: Ваш надежный партнер в Турции

Более 5 лет мы открываем для наших клиентов двери к лучшей жизни на солнечном побережье Бодрума и к выгодным инвестициям в динамичном Стамбуле. Мы не просто заключаем сделки, а обеспечиваем полную поддержку, чтобы ваша жизнь в Турции была максимально комфортной, а вложения — надежными.

Наша экспертиза в цифрах:

· 200+ успешных инвесторов получили гражданство Турции
· 500+ вилл с видом на Эгейское море нашли своих хозяев
 
WABI Group — это команда, которой доверяют.

Мы заботимся о вас на каждом этапе: от выбора до послепродажного сопровождения.

Надёжность, конфиденциальность и индивидуальный подход — наши главные принципы.

 

Услуги

• Покупка, продажа и аренда недвижимости
• Полное юридическое сопровождение
• Гражданство Турции через инвестиции
• Виллы, апартаменты, земельные участки, отели и коммерческая недвижимость 
•Земельные участки под строительство 
•Объекты под реновацию 
•Ремонтные работы 
•Строительные работы

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:47
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Турции
Yulia Oner
Yulia Oner
2 объекта
Агентства рядом
Alanya Smart Invest
Турция, Аланья
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3
Кто мы? Мы – молодая, интернациональная сплоченная команда опытных риелторов. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности и сделать лучшую подборку недвижимости по предп…
Оставить заявку
Sun World Real Estate
Турция, Яйлалы
Год основания компании 2020
Новостройки 4 Жилая недвижимость 2
Как "Sun World Real Estate", мы фокусируемся на активах в сфере недвижимости. Благодаря нашему опыту в сфере недвижимости, нашей зависимости от качества , нашей способности решать проблемы, ориентированные на людей, перед лицом потребностей наших клиентов. Мы разрабатываем для вас конкрет…
Оставить заявку
ÖVENÇOĞLU GROUP
Турция, Кестель
Год основания компании 2015
Жилая недвижимость 46
Компания Övençoğlu Group на протяжении последних 10 лет успешно работает в сфере недвижимости и строительства на международном уровне, зарекомендовав себя как надежный и качественный бренд. Благодаря широкой международной сети и мощным маркетинговым возможностям мы предлагаем нашим клиентам …
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Pasha Group
Турция, Мраморноморский регион
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 7
Компания Pasha Group оказывает консалтинговые услуги по подбору и покупке недвижимости в Турции. Мы работаем с 2018 года и сотрудничаем только с проверенными застройщиками, поэтому можем гарантировать вам чистоту и безопасность сделок.   Если вы планируете жить в Турции или хотите надежно…
Оставить заявку
Mavi Invest
Турция, Аланья
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1
Предлагаем Вам познакомиться с рынком недвижимости в Аланье, получить квалифицированные консультации по всем интересующим Вас вопросам.
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти