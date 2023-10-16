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Виллы в Эгейский регион, Турция

Мугла
219
Измир
46
Бодрум
34
Айдын
19
Kusadasi
13
Tuerkmen Mahallesi
13
Фетхие
7
Icmeler Mahallesi
6
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286 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с бассейном в Бодрум-Битез Откройте для себя эту меблированную вилла купить …
€598,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Derekoey, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Дома с Видом на Природу и Море в Бодруме Гюмюшлюк Дома, расположенные в очаровательном район…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Derekoey, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Покрытые Камнем Виллы с Просторным Дизайном и Частными Бассейнами в Бодруме Кадикалеси Виллы…
€850,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 133 м²
Виллы в Бодруме расположены в Торбе, элитном районе, расположенном на северном побережье пол…
€920,000
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Комплекс вилл в Бодруме - это исключительное место, где неповторимое расположение, стильная …
€606,925
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Guelluek, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Виллы в комплексе в Бодруме представляют собой воплощение исключительной роскоши и утонченно…
€530,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1
Проект вилл с панорамным видом на заливы Гюмбет и Бодрум, спроектированы как одноэтажные стр…
€1,15 млн
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Новый проект вилл планировки 2+1 (146-188 м2) строится в самом сердце Бодрума. На Ваш выбор …
€369,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 1
Шикарный проект вилл расположен в гавани Гюллюк, между апельсиновыми и оливковыми деревьями.…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная вилла с частным пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак, престижный район, расположенн…
€551,000
Вилла 3 спальни в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
С Видом на Эгейское море и закаты. проект состоит из 112 объектов  Только у этого прое…
€1,03 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Очаровательный Дом с Частным Бассейном в Мугла Фетхие В этом очаровательном доме есть систем…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме   На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Виллы с Видом на Природу в Тихой Торбе в Бодруме Эти изысканные виллы являются частью бутико…
€940,000
Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Madnasa Turkbuku - это роскошный комплекс вилл, расположенный в красивых бухтах Бодрума, отк…
€2,83 млн
Вилла 3 спальни в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
В комплексе есть как виллы, так и квартиры. На территории: Открытый бассейн; Кафе; Фитне…
€1,72 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря.Комплекс, где расположе…
€690,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Новый проект вилл в Бодруме с собственной береговой линией.Каждая вилла имеет свой сад и вид…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря. Комплекс, где располож…
€640,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Эти новые современные виллы расположены в самом популярном курортном районе Фетхие ,Чалыш. О…
€617,825
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Эти виллы с тремя спальнями, расположенные в Коджа Чалыш, Фетхие, были построены по самым вы…
€661,142
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Наши виллы с индивидуальной планировкой и полезной площадью 5+1 220 м²; 100 метров до всемир…
€1,43 млн
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Район , где Вы будете жить в гармонии с природой. Вы найдете все свои ожидания живя в прекра…
€1,37 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Дом расположен в комплексе состоящего с 11 одинаковых вилл, в поселке Оваджик- Олюдениз пляж…
€336,270
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Современные новые виллы на продажу в Фетхие,расположенны всего в 200 метров от пляжа. Общая…
€667,981
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Благодаря тому, что пляж Чалыш находится в нескольких минутах ходьбы, а множество супермарке…
€547,152
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Новые современные виллы на продажу в Фетхие ,в пешей доступности к знаменитому пляжу и набер…
€746,634
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Выберите свою виллу в проекте, чтобы насладиться роскошной и современной жизнью в самом серд…
€290,000
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Комплекс вилл с 8 современными виллами с видом на море и красивой природой Кушадасы. Двухуро…
€255,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Роскошный комплекс вилл включает 17 частных вилл с полностью отдельным входом и парковкой в …
€400,000

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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