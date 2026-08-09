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Виллы в Эгейском регионе, Турция

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Фетхие
44
Измир
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330 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
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Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 407 м²
Отдельные виллы в Бодруме с частными бассейнами и садами с видом на пристань Ялыкавак Роскош…
$2,28 млн
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
$1,16 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с собственными бассейнами в Мугле, Фетхие, Олюдениз Фетхие — одно из самых п…
$673,802
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с крытым и открытым бассейном в Фаралье, Фетхие Фетхие, где находятся самые …
$993,096
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$358,283
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Вилла в Эгейский регион, Турция
Вилла
Эгейский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Blue Cove Villas
$3,48 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Отдельные дома рядом с пляжем и объектами инфраструктуры в Кушадасы, Айдын Стильные дома рас…
$970,397
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Вилла 1 комната в Seydikemer, Турция
Вилла 1 комната
Seydikemer, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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English
Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла в загородном районе недалеко от пляжа в Измире, Чешме Вилла расположена в ра…
$4,34 млн
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Вилла 10 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 910 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на море и роскошными характеристиками в Бодруме, Ялыкавак Предлагаемый на продаж…
$8,42 млн
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Вилла 7 комнат в Чешме, Турция
Вилла 7 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла рядом с пляжем в Чешме, Измир Вилла расположена в Фенерджибурну в регионе Че…
$2,32 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме. Окружённый сосновыми …
$704,004
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Виллы с 3 спальнями, собственным бассейном и садом в закрытом жилом комплексе в Фетхие, Кызы…
$512,645
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с собственным бассейном рядом со всеми удобствами в Чалыше, Фетхие Фетхие, р…
$732,344
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Этаж 1/2
Стильные виллы недалеко от моря в Измире, Чешме Чешме, расположенный на западном побережье И…
$1,42 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла в Фетхие, Олюдениз, в удостоенном наград проекте Отдельная вилла расположена…
$802,338
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Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла, где сочетаются пространство, качество и приватность   Предлагается к продаже пр…
$600,248
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Агентство
INEST HOMES
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Вилла в Эгейский регион, Турция
Вилла
Эгейский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Aztek Villas
$950,831
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 5 спальнями в центре Фетхие, Мугла Известный своими пляжами, плодородными …
$1,45 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 318 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы с функциональным дизайном среди природы в Бодруме Торба, расположенная на въ…
$1,20 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с 3 спальнями, бассейном и садом в гостиничной зоне Фетхие Вилла расположе…
$1,56 млн
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы с частными бассейнами и прекрасными видами в Яхши, Бодрум Отдельные виллы ра…
$2,25 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Отдельные каменные виллы с собственным бассейном и большими садами в Гюмюшлюке, Бодрум Камен…
$1,10 млн
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Вилла в Kurucaova, Турция
Вилла
Kurucaova, Турция
Площадь 12 м²
$5,93 млн
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Виллы в центре Фетхие в нескольких минутах ходьбы от пляжа Чалыш Фетхие с его красивыми бухт…
$985,855
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Реальная недвижимость YILTAŞ HOMES REAL ESTATEРасположенная в Хисарёню, одном из самых ценны…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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English
Вилла 5 комнат в Урла, Турция
Вилла 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Дома с индивидуальным дизайном, бассейнами и садами в Урле, Измир В Урле, одном из самых тих…
$1,16 млн
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Этаж 1/1
Просторные виллы с частными бассейнами и садами в Кекликтепе, Урла, Измир Урла, один из самы…
$2,61 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Новые современные виллы в Кушадасы с террасами и бассейнами Кушадасы — это популярный портов…
$896,870
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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с бассейном
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