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Виллы в Ялова, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Инфаструктура Вилл : 2 Виллы расположенные в Ялове/Термал. - Количество этажей: 3 - 435 к…
€475,000

Параметры недвижимости в Ялова, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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