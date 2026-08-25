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Виллы в Яловой, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Ялова, Турция
Вилла 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Этаж 1/3
Трехэтажная вилла с собственным бассейном и лифтом в Ялове, Кадыкёй Трехэтажная вилла находи…
$678 580
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Вилла 6 комнат в , Турция
Вилла 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельная трехэтажная вилла с видом на море в Ялове, Аккёй Благодаря удобному расположению р…
$406 263
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Вилла в Мраморноморский регион, Турция
Вилла
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Инфаструктура Вилл : 2 Виллы расположенные в Ялове/Термал. - Количество этажей: 3 - 435 к…
$514 802
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Параметры недвижимости в Яловой, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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