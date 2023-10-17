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Виллы в Кемер, Турция

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7 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Кемер, Турция
Вилла 3 спальни
Кемер, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Чамьюва. До моря 750 м. До школы и рынка 350 м. До остановки 100 м. Подходит для…
€470,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Кемер, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Кемер, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Этаж 3
Отдельные Виллы с Роскошным Дизайном на Продажу в Кемере, Арсланбуджак Просторные виллы нахо…
€1,95 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Кемер, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Кемер, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Этаж 3
Отдельные Виллы с Роскошным Дизайном на Продажу в Кемере, Арсланбуджак Просторные виллы нахо…
€1,54 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы в 200 Метрах от Пляжа в Кемере, Анталия Виллы расположены в Кемере – одном и…
€890,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Роскошная Отдельная Вилла с Видом на Горы Рядом с Морем в Кемере Кемер – один из самых попул…
€650,000
Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Комнаты 5
ИНТЕРЬЕРКондиционерБалконАнкастре набор из 3ТеррасаГазовое отоплениеОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТАФитне…
€385,000
Вилла 7 комнат в Кемер, Турция
Вилла 7 комнат
Кемер, Турция
Комнаты 7
ИНТЕРЬЕР#nbsp;Кондиционер#nbsp;С мебелью#nbsp;Кабельное телевидение#nbsp;Балкон#nbsp;Анкастр…
€850,000

Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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