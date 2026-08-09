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Виллы в Кемере, Турция

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23 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Кемер, Турция
Вилла 7 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 797 м²
Количество этажей 4
Элегантная вилла с бассейном в Кемере, Анталия Кемер — один из самых популярных курортов Ант…
$995,919
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Чамьюве, Кемер Чамьюва, расположенный в …
$516,936
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Вилла 5 комнат в Кириш, Турция
Вилла 5 комнат
Кириш, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$37,79 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Кемер, Турция
Вилла
Кемер, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Представленная на продажу вилла представляет собой идеальное сочетание современного дизайна,…
$823,532
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Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
$13,08 млн
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Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
Новая отдельная вилла класса люкс в Анталии, Кемер, Чамьюва Эта роскошная вилла расположена …
$1,11 млн
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Вилла 5 комнат в Кириш, Турция
Вилла 5 комнат
Кириш, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
$50,92 млн
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Роскошные отдельные виллы в Кемере с видом на горы Вилла находится в одном из самых популярн…
$762,036
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с частным бассейном в 300 м от моря в Кемере, Анталия Эта новая двухэтажная …
$685,155
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с собственным бассейном в Кемере — готова к заселению Представьте утро …
$411,598
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Агентство
INEST HOMES
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 3 спальнями в престижном районе Кемера, Анталия Кемер — одно из самых попу…
$1,04 млн
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Вилла 6 комнат в Чамьюва, Турция
Вилла 6 комнат
Чамьюва, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$34,88 млн
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Вилла 5 комнат в Чамьюва, Турция
Вилла 5 комнат
Чамьюва, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
$39,16 млн
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Вилла 3 комнаты в Кириш, Турция
Вилла 3 комнаты
Кириш, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
$9,07 млн
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Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы рядом с повседневной инфраструктурой в Текирове, Кемер, Анталия Виллы распол…
$1,26 млн
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Вилла 7 комнат в Кемер, Турция
Вилла 7 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Роскошная отдельностоящая вилла с 6 спальнями в Кемере, Анталия Эта великолепная отдельная в…
$1,92 млн
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Вилла 4 комнаты в Чамьюва, Турция
Вилла 4 комнаты
Чамьюва, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Вилла в комплексе с двумя общими бассейнами Вилла в Кемере, р-н Чамъюва. Размещение 6 чело…
$1,100
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Вилла в Кемер, Турция
Вилла
Кемер, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Чамьюва. До моря 750 м. До школы и рынка 350 м. До остановки 100 м. Подходит для…
$514,339
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Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с видом на лес и бассейном в Кемере, Кириш Кемер – популярный курорт средизе…
$1,15 млн
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Вилла 5 комнат в Чамьюва, Турция
Вилла 5 комнат
Чамьюва, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
В аренду имеется жилая вилла, состоит из 2′х этажей, 4+1 (с 4 спальными комнатами + гостинна…
$297
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Вилла 7 комнат в Кемер, Турция
Вилла 7 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 7
ИНТЕРЬЕР#nbsp;Кондиционер#nbsp;С мебелью#nbsp;Кабельное телевидение#nbsp;Балкон#nbsp;Анкастр…
$922,038
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Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 5
ИНТЕРЬЕРКондиционерБалконАнкастре набор из 3ТеррасаГазовое отоплениеОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТАФитне…
$417,629
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Расположенная в природном чуде Кемера / Чирали, вилла имеет чистую внутреннюю площадь исполь…
$408,207
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