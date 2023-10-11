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Виллы в Башакшехир, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Готовые Роскошные Трехэтажные Виллы в Башакшехире, Стамбул. Роскошные виллы в Стамбуле распо…
€1,33 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 554 м²
Новые Виллы в Первоклассном Комплексе в Стамбуле, Башакшехир. Современные виллы расположены …
€1,84 млн
Realting.com
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