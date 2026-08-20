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Виллы в Башакшехире, Турция

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16 объектов найдено
Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 635 м²
Spectrum Villas
$675 844
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Golden Season
$645 000
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Вилла 6 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Инвестиционные виллы в проекте в Башакшехире, Стамбул Проект вилл расположен на главной доро…
$1,16 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 461 м²
Golden Season
$1,60 млн
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Loire Mansion
$658 000
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Majestic Crest Villas
$649 959
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Vanessa Başakşehir
$663 057
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Loire Mansion
$748 000
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Вилла 7 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 7 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Отдельные виллы под ключ с 5 спальнями в Башакшехире, Стамбул Бахчешехир в районе Башакшехир…
$1,46 млн
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 294 м²
Loire Mansion
$902 000
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Golden Season
$500 000
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Loire Mansion
$935 000
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Вилла 5 комнат в , Турция
Вилла 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 57 000 м²
Количество этажей 2
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокоценная роскошь на растущем рынке Бахчешехир…
$820 000
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Вилла 5 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48.000 м2, представляет собой современный …
$496 000
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Наличие и стоимость таунхаусов уточняйте у наших специалистов. Проект расположен в районе…
$542 000
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Вилла 9 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 9 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Количество этажей 4
Комплекс состоит из 7 независимых вилл. Четырех этажная вилла с восемью спальнями (8+1), …
$1,40 млн
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