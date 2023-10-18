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Виллы в Черноморский регион, Турция

Трабзон
6
Ортахисар
5
Вилла В архив
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7 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море в Большом Комплексе в Трабзоне. Виллы на продажу в Араклы в Трабзоне. …
€523,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Элитные Виллы с Видом на Море и Природу в Трабзоне Ортахисар. Виллы на продажу находятся в р…
€480,000
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Akyazi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Akyazi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Роскошные Дома с Видом на Море и Частными Садами в Ортахисаре, Трабзон. Элитные дома располо…
€512,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море в Ортахисаре, Трабзон, Рядом с Аэропортом. Шикарные виллы расположены …
€1,12 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Ортахисар, Трабзон. Роскошные виллы расположены в тихом ме…
€484,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Просторные Частные Дома на Лоне Природы в Трабзоне. Отдельные дома расположены в районе Орта…
€683,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Kocaali, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Kocaali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€145,000

Параметры недвижимости в Черноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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