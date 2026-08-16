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Виллы в Черноморском регионе, Турция

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Трабзон
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21 объект найдено
Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Вилла в Гёджек — приватность, масштаб и абсолютная легальность Есть дома, которые строят «на…
$925,818
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 6
В Гёджеке ценят не показную роскошь. Здесь ценят локацию. Воздух. Вид.   Эта вилла расположе…
$796,341
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Дома по специальному проекту с системой газопровода в Ялынджаке, Трабзон Двухэтажные отдельн…
$733,372
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Фаралья — это не про курорт. Это про высоту. Про тишину. Про пространство.   Здесь дома не с…
$515,616
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
$332,286
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в Трабзоне, Ортахисар, в окружении природы и в нескольких минутах ходьбы от …
$950,839
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 6 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Шикарные и просторные виллы в комплексе в Ортахисаре, Трабзон Виллы расположены в районе Чук…
$345,865
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Современная вилла 4+1 с бассейном в Яныклар, Фетхие — подходит для получения гражданства Тур…
$532,650
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Вилла 5 комнат в Арсин, Турция
Вилла 5 комнат
Арсин, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Виллы с 4 спальнями и просторной территорией в Трабзоне, Арсин Район Джудибей в Арсине, Траб…
$451,128
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Вилла 7 комнат в Атакум, Турция
Вилла 7 комнат
Атакум, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 3
$27,90 млн
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы в районе Паяллар с возм…
$1,72 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$503,471
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Представлена на продажу замечательная вилла с завораживающими видами на горы, расположенная …
$641,656
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 200 ме…
$756,395
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1
Что вы получаете: просторную виллу 3+1 площадью 180 м², полностью меблированный дом, част…
$490,275
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома в обширном комплексе в Трабзоне, Ортахисар Элегантные дома расположены в рай…
$705,610
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
В окружении сосен и пальм, на возвышенности с панорамным видом на море и горы — дом, который…
$1,02 млн
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Вилла 5 комнат в Убе, Турция
Вилла 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Роскошные виллы в горах района Оба, Алани…
$649,217
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Вилла 5 комнат в Убе, Турция
Вилла 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 384 м²
Этаж 1
Для гражданства Что вы получаете: Вы становитесь владельцем эксклюзивной виллы премиум-клас…
$971,915
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Вилла 5 комнат в Konakli, Турция
Вилла 5 комнат
Konakli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 284 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 500 ме…
$816,928
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Вилла 3 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 3 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Роскошную виллу в районе Конаклы. О строительстве: Строительство жилого к…
$322,701
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Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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