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Виллы в Эгиле, Турция

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47 объектов найдено
Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
4 Спальни с Ванными Комнатами: Каждая спальня предоставляет уют и приватность, обеспечивая к…
$1,11 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Панорамный вид на залив Каламар: Расположена на склоне холма, предлагая потрясающий вид на …
$1,24 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
На продажу представлены 2 виллы, расположенные в Калкане. Калкан (Kalkan) - прекрасный курор…
$637,443
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Калкан: Воплощение вашей мечты о жизни у моря Представьте себе место, где каждый день начина…
$1,37 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Вилла находится в прекрасном месте в районе Ортаалан Калкана.Полный панорамный вид на море с…
$1,25 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Добро пожаловать в эту роскошную виллу в Калкане с захватывающим панорамным видом на море! Э…
$796,804
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 471 м²
Откройте двери к уникальной жизни в Калкане! Дорогие друзья и ценители роскоши! Представляем…
$1,42 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу в изысканном городе Калкан. Этот живописный объ…
$785,421
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Представляем Вам великолепную белоснежную виллу с террасой и захватывающим видом на море. Эт…
$1,27 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Представлена на продажу вилла, расположенная в прекрасном городе Калкан. Аутентичная атмосфе…
$796,804
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Представленная на продажу вилла расположена в деревне в Калкане, которая сделала себе имя св…
$1,33 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Мы очень рады включить эту великолепно спроектированную и исключительно большую виллу с 5 сп…
$1,84 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Эта впечатляющая вилла с индивидуальным дизайном предлагает непревзойденный уровень комфорта…
$705,740
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Площадь 468 м²
Восхитительный Проект в Ортаалане, Калкан – Роскошные Виллы с Панорамным Видом на Море Уважа…
$739,889
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Расположение: Вилла занимает 400 м2 участок и предлагает просторные 250 м2 внутренней площад…
$1,39 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 280 м²
Представьте, что вы просыпаетесь каждое утро, открываете окна и видите перед собой бескрайне…
$967,547
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Калкан, Кызылташ – место, где мечта становится реальностью, а роскошь находит своё воплощени…
$1,37 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Превосходство в данной вилле - все что вам надо для комфорта. Панорамные виды на Средиземном…
$751,272
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Представлена на продажу роскошная вилла в Калкане с видом на море и полуостров. Эта уникальн…
$813,878
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Добро пожаловать в вашу новую жизнь в Калкане. Это больше, чем просто вилла — это пространст…
$1,08 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 7
Площадь 500 м²
Представлена на продажу вилла, которая открывает уникальный вид на море Калкана. Пляжи Калка…
$2,46 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Предлагается к покупке прекрасная вилла в Калкане, которая предлагает вам потрясающий панора…
$967,547
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Представьте место, где каждый рассвет начинается с завораживающего вида на море, где роскошь…
$1,12 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 180 м²
Роскошные виллы с видом на природу и море Место, где природа и роскошь сливаются в единое це…
$1,71 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Калкан — малоизвестный среди русскоязычных туристов курорт на юго-западном побережье Турции.…
$830,952
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 7
Площадь 370 м²
Предлагается к продаже восхитительная роскошная вилла с шикарной панорамой моря в живописном…
$1,13 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Представляем Вашему вниманию роскошную виллу с полным видом на море и зимним бассейном, расп…
$1,27 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Представлена на продажу вилла, с которой открывается уникальный вид на море Калкана. Калкан …
$2,20 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Представлена на продажу вилла, расположенная в городе Калкан, что в западном от Анталии напр…
$455,316
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
$2,05 млн
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