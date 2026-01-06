Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Efeler, Турция

4 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Yilmazkoy, Турция
Вилла 6 комнат
Yilmazkoy, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
$3,93 млн
Вилла 5 комнат в Yilmazkoy, Турция
Вилла 5 комнат
Yilmazkoy, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
$4,10 млн
Вилла 7 комнат в Efeler, Турция
Вилла 7 комнат
Efeler, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Количество этажей 3
$5,62 млн
Вилла 7 комнат в Kardeskoy, Турция
Вилла 7 комнат
Kardeskoy, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
$19,61 млн
