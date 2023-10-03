Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Алания
  5. Виллы

Виллы в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
711
Вилла В архив
Очистить
1 061 объект найдено
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yalci, Турция
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
В элитном районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорам…
€560,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
В районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорамными вид…
€319,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Вилла 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 2+1 в уютном жилом комплексе с полн…
€324,500
Вилла 3 спальни в Алания, Турция
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом компле…
€385,000
Вилла 3 спальни в Алания, Турция
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Тепе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфрас…
€264,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфр…
€660,000
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 190 квадратных …
€350,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплекс…
€550,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€4,62 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Ciplakli, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Ciplakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом ко…
€385,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в уютном жил…
€506,000
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 1/3
Вилла 6+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 6+2 в уютном жилом комплексе с…
€341,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Этаж 2
Представляем новый роскошный проект вилл в районе Авсаллар. Комплекс окружен сосновым лесов …
€600,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Алания, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
Комнаты 4
Площадь 280 м²
В продаже отдельно стоящая вилла – уникальное расположение, большая территория, личный бассе…
€770,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Вилла расположена на возвышенности в районе курортного Махмутлара. Вокруг природа, кристаль…
€341,000
Вилла 3 спальни с охраняемой территорией, с basseyn, с охраняемой парковкой в Алания, Турция
Вилла 3 спальни с охраняемой территорией, с basseyn, с охраняемой парковкой
Алания, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Новый комплекс вилл строится в районе Кызылджашехир, Аланья. Расположение: До больницы: 3.8…
€499,000
Вилла с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Алания, Турция
Вилла с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алания, Турция
Площадь 360 м²
Вторичная вилла 5+2 расположена в Алании. Площадь 360 м2 Виллы с атмосферой полностью меблир…
€356,000
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Площадь 274 м²
Виллы класса люкс на продажу  у моря в Махмутларе На прожаду имеется 4 виллы, каждая вилла и…
€455,000
Вилла 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Алания, Турция
Вилла 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Загородный комплекс автодомиков расположен в 45 км от одного из округов города Алания – Махм…
€60,000
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/3
Вилла 5+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 5+1 в уютном жилом компл…
€517,000
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Этаж 1/3
Вилла 5+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 5+1 в уютном жил…
€682,000
Вилла 5 спален с бассейном, с крытой парковкой, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Вилла 5+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 5+1 в уютном …
€451,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€638,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€644,000
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 300 квадратных …
€900,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+1 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 4+1 в уютном жилом комплексе с…
€913,000
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 170 квадратных …
€220,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Инжекум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти