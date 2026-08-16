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Виллы в Коньяалты, Турция

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11 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 8 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 475 м²
Количество этажей 3
$34,76 млн
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Вилла 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Вилла 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу с просторным садом в Чагларджа, Коньяалты, Анталия Район Чагларджа, часть окр…
$314,633
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Вилла в Коньяалты, Турция
Вилла
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Planet 17 Villas
$800,000
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Вилла в Коньяалты, Турция
Вилла
Коньяалты, Турция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Представлены на продажу готовые виллы, окончены строительством в конце 2023 года. Расположен…
$792,903
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Вилла 8 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 8 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
$48,25 млн
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Вилла 6 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
$31,97 млн
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TekceTekce
Вилла в Коньяалты, Турция
Вилла
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Площадь 291 м²
Flowers Boutique Villas
$680,000
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Вилла в Коньяалты, Турция
Вилла
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Nature Villas
$1,48 млн
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Вилла 6 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в Cosy Life Villas! В наши уютные виллы для жизни, где вы сможете приветст…
$2,15 млн
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Вилла 7 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 7 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Уникальное сочетание престижа, элегантности и комфорта, эта великолепная вилла готова предло…
$2,26 млн
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Вилла 7 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 7 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
На въезде в поселок Гейикбайыры, одно из любимых мест отдыха в Анталии, вас ждет частная вил…
$2,94 млн
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