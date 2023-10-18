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Виллы в Фетхие, Турция

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48 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Очаровательный Дом с Частным Бассейном в Мугла Фетхие В этом очаровательном доме есть систем…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Эти новые современные виллы расположены в самом популярном курортном районе Фетхие ,Чалыш. О…
€617,825
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Эти виллы с тремя спальнями, расположенные в Коджа Чалыш, Фетхие, были построены по самым вы…
€661,142
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Дом расположен в комплексе состоящего с 11 одинаковых вилл, в поселке Оваджик- Олюдениз пляж…
€336,270
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Современные новые виллы на продажу в Фетхие,расположенны всего в 200 метров от пляжа. Общая…
€667,981
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Благодаря тому, что пляж Чалыш находится в нескольких минутах ходьбы, а множество супермарке…
€547,152
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Новые современные виллы на продажу в Фетхие ,в пешей доступности к знаменитому пляжу и набер…
€746,634
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию восхитительную виллу, которая сочетает в себе роскошь, комфорт …
€560,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
€220,000
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
3-Этажный Дом с Гарантированным Доходом от Аренды в Фетхие, Оваджик Дом с планировкой 6+1 ра…
€1,16 млн
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном в Фетхие, Мугла. Виллы с шикарным дизайном расположены в…
€478,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Хисароню, Оваджик Роскошные виллы с современным дизайно…
€771,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Роскошный Трехэтажный Дом с Частным Садом и Бассейном в Фетхие, Мугла Роскошная вилла распол…
€928,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные Виллы с Видом на Природу в Мугле, Фетхие Отдельные виллы расположены в районе Хи…
€736,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Новая 3-Этажная Отдельная Вилла в Хисароню, Олюдениз Трехэтажная вилла в современном стиле р…
€916,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 775 м²
Количество этажей 3
Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие, Олюдениз Отдельная трехэтажная вилла в современном сти…
€870,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 4
Роскошные Виллы 3+1 в Фетхие с Лифтом, Сауной, Турецкой Баней и Джакузи Роскошные виллы расп…
€902,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла с Бассейном и Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Роскошная вилла в Олюденизе, …
€580,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Видом на Природу и Горы в Олюденизе, Фетхие Вилла в окружении природы ра…
€806,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 4
Роскошные Дома с Турецкой Баней и Сауной в Оваджике, Фетхие Оваджик – причудливая деревня Фе…
€720,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Отдельная Просторная Вилла с Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Вилла расположена в Оваджике, …
€870,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Отдельный Трехэтажный Дом с Бассейном и Видом на Природу в Оваджике, Фетхие Первоклассный до…
€568,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Большим Садом в Фетхие, Хисароню Предлагаем купить виллу в Фетхие, Мугла…
€603,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Виллы 3+2 Рядом с Морем и Пристанью в Фетхие, Карагёзлер Проект расположен на лоне природы в…
€816,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Бассейном и Великолепным Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Роскошная вилл…
€1,39 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Стильный Дом с Индивидуальным Бассейном и Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Дом со стильным д…
€817,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Этаж 1/4
Роскошные Дома с Турецкими Банями и Джакузи в Фетхие, Мугла Дома расположены в Мугле, Фетхие…
€745,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Kayakoey, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Kayakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные Частные Дома с Качественными Характеристиками в Фетхие Мугла, будучи одним из в…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Современные Отдельные Виллы с Бассейном в Фетхие, Олюдениз Современные отдельные виллы распо…
€736,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 447 м²
Количество этажей 3
Роскошная Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие в Лесу Фетхие известен как туристический куро…
€1,16 млн

Параметры недвижимости в Фетхие, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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