Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Фетхие
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Фетхие, Турция

;
Вилла Удалить
Очистить
44 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
TOP TOP
Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с собственными бассейнами в Мугле, Фетхие, Олюдениз Фетхие — одно из самых п…
$673,802
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с крытым и открытым бассейном в Фаралье, Фетхие Фетхие, где находятся самые …
$993,096
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Виллы с 3 спальнями, собственным бассейном и садом в закрытом жилом комплексе в Фетхие, Кызы…
$512,645
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с собственным бассейном рядом со всеми удобствами в Чалыше, Фетхие Фетхие, р…
$732,344
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла в Фетхие, Олюдениз, в удостоенном наград проекте Отдельная вилла расположена…
$802,338
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла, где сочетаются пространство, качество и приватность   Предлагается к продаже пр…
$600,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 5 спальнями в центре Фетхие, Мугла Известный своими пляжами, плодородными …
$1,45 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с 3 спальнями, бассейном и садом в гостиничной зоне Фетхие Вилла расположе…
$1,56 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Виллы в центре Фетхие в нескольких минутах ходьбы от пляжа Чалыш Фетхие с его красивыми бухт…
$985,855
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Реальная недвижимость YILTAŞ HOMES REAL ESTATEРасположенная в Хисарёню, одном из самых ценны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Gayrimenkul
Языки общения
English
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом рядом со всей инфраструктурой и Олюденизом в Оваджике, Фетхие Фетхие — один из…
$1,07 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити в Фетхие, Турция, с видом на море Проект …
$1,14 млн
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Фетхие, Турция
Вилла 1 комната
Фетхие, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Дом Тек Еткили ЙилташаДля продажи 4+1 Два тада VILLA для продажи домаРасположен в Daily Hous…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Gayrimenkul
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 3 спальнями, бассейном и садом в Фетхие, Олюдениз, Хисароню Олюдениз — это…
$376,891
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с садом и собственным бассейном в Олюденизе, Фетхие Вилла расположена в Хиса…
$547,995
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Отдельные виллы с 4 спальнями рядом с инфраструктурой в Фетхие, Акарджа Эти уютные виллы рас…
$1,08 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Этаж 1/3
Меблированные и хорошо оборудованные виллы в Фетхие, Олюдениз Фетхие — это популярное место,…
$805,074
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 447 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с просторной планировкой и удобствами в Фетхие, Олюдениз Фетхие — один из са…
$1,75 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящие виллы с частными бассейнами и видом на природу в Оваджике, Олюденизе, Фетхие…
$453,054
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
🏡 Вилла в Узюмлю, Фетхие 15 минут до моря, тихая локация на возвышенности, в окружении хв…
$1,000,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла в комплексе с богатой инфраструктурой в Фетхие, Каргы Эта вилла расположен…
$589,433
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы с бассейном в Мугле, Фетхие, в окружении природы Ешильузюмлю — тихий райо…
$558,002
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
Стильная вилла с индивидуальным бассейном в Фетхие, Оваджик Фетхие славится своим расположен…
$1,08 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 3 спальнями в Фетхие, Мугла Стильная вилла расположена в Яныкларе — тихом …
$491,194
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Faralya, Турция
Вилла 5 комнат
Faralya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла у моря в Фаралии — место, где природа становится частью вашей жизни Есть места, кот…
$680,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с 3 спальнями и видом на природу в Ешильузюмлю, Фетхие Вилла расположена в…
$337,583
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Каменные виллы в Каякёй в Фетхие, в исторической атмосфере Каякёй — живописное место в район…
$1,33 млн
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Фетхие, Турция
Вилла 1 комната
Фетхие, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Tek yetkili olduğumuz Homes Gayrimekkul'den Fethiye foça'da denize 500 metre mesafede fırsat…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Gayrimenkul
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 5 спальнями, бассейном и садом в Фетхие, Олюдениз, Оваджик Фетхие — одно и…
$1,05 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти