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Виллы в Балыкесир, Турция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Айвалык, Турция
Вилла 3 спальни
Айвалык, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
ЖК в Айвалык Алтынова  ЖК вил с бассейном и пляжем  Комплекс располагается на 9904 м2  Пл…
€210,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Балыкесир, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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