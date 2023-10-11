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Турция
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Бююкчекмедже
Виллы
Виллы в Бююкчекмедже, Турция
Вилла
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16 объектов найдено
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Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
9
6
896 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€2,54 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
6
4
476 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,34 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
5
3
417 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,21 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
8
5
426 м²
2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€857,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
6
5
352 м²
2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€836,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
7
6
396 м²
2
Шикарные Виллы в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле. Виллы находятся в комплексе недалеко от…
€997,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
8
6
480 м²
3
3-этажные Дома с Личными Бассейнами и Лифтами в Бююкчекмедже. Отдельные дома в Стамбуле, Бюю…
€1,79 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
5
4
340 м²
2
Отдельные 3-Этажные Дома в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные 3-этажные дома в Стамбуле распо…
€746,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
5
2
231 м²
1
Дом 4+1 в Обширном Роскошном Комплексе в Стамбуле. Дом с 4 спальнями расположен в элитном ко…
€1,52 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Бююкчекмедже, Турция
12
6
400 м²
4
Büyükçekmece merkezinde ☆ Full deniz manzarali ☆ Vatandasliga uygun ☆ Eşyali lüx satılık…
€1,23 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
6
1 518 м²
1
BÜYÜKÇEKMECE ALKENT 2000 MAHALLESİNDE GÖL İSTANBUL SİTESİNDE TEK KATLI 5+1 1518 METRE ARSA…
€2,42 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
6
3
Роскошные виллы с панорамными видами на море в Стамбуле Виллы отличаются изысканным дизай…
€972,035
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Бююкчекмедже, Турция
8
4
2
Современная стильная вилла с видом на море в Стамбуле, в районе Бююкчекмедже. Джакузи, с…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
6
3
Вилла с планировкой 5 + 1 (пять спален + гостиная). Жилая площадь дома 300 кв.м. Площадь …
€525,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Бююкчекмедже, Турция
10
2
Продается красивая просторная вилла на участке 20 соток земли. Участок ровный, с газоном …
€765,000
Рекомендовать
Вилла
Бююкчекмедже, Турция
ЧАСТНЫЕ ВИЛЛЫ С ВИДОМ НА ОЗЕРО Мы считаем, что люди, живущие в контакте с природой, счастли…
€636,186
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