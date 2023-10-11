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Виллы в Бююкчекмедже, Турция

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16 объектов найдено
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 896 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€2,54 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 476 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,34 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,21 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€857,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€836,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 396 м²
Количество этажей 2
Шикарные Виллы в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле. Виллы находятся в комплексе недалеко от…
€997,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
3-этажные Дома с Личными Бассейнами и Лифтами в Бююкчекмедже. Отдельные дома в Стамбуле, Бюю…
€1,79 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Отдельные 3-Этажные Дома в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные 3-этажные дома в Стамбуле распо…
€746,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Количество этажей 1
Дом 4+1 в Обширном Роскошном Комплексе в Стамбуле. Дом с 4 спальнями расположен в элитном ко…
€1,52 млн
Вилла 6 спален в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Büyükçekmece merkezinde ☆ Full  deniz manzarali ☆ Vatandasliga uygun ☆ Eşyali lüx satılık…
€1,23 млн
Вилла 5 спален в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Площадь 1 518 м²
Количество этажей 1
BÜYÜKÇEKMECE ALKENT 2000 MAHALLESİNDE GÖL İSTANBUL SİTESİNDE TEK KATLI 5+1 1518 METRE ARSA…
€2,42 млн
Вилла 5 спален в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Роскошные виллы с панорамными видами на море в Стамбуле Виллы отличаются изысканным дизай…
€972,035
Вилла 6 спален в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Современная стильная вилла  с видом на море в Стамбуле, в районе Бююкчекмедже. Джакузи, с…
€560,000
Вилла 5 спален в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Количество этажей 3
Вилла с планировкой 5 + 1 (пять спален + гостиная). Жилая площадь дома 300 кв.м. Площадь …
€525,000
Вилла 7 спален в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 спален
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 10
Количество этажей 2
Продается красивая просторная вилла на участке 20 соток земли. Участок ровный, с газоном …
€765,000
Вилла в Бююкчекмедже, Турция
Вилла
Бююкчекмедже, Турция
ЧАСТНЫЕ ВИЛЛЫ С ВИДОМ НА ОЗЕРО Мы считаем, что люди, живущие в контакте с природой, счастли…
€636,186
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