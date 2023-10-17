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Виллы в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
1204
Sekerhane Mahallesi
654
Аланья
654
Doesemealti
24
Мерсин
15
Коньяалты
5
Кемер
4
Gazipasa
3
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1 218 объектов найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером в Bueyuekkumluca, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером
Bueyuekkumluca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 3
Просторные Отдельные Дома Рядом с Морем в Анталии, Кемерагзы Дома имеют земельную площадь 27…
€854,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kadriye, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kadriye, Турция
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Проект вилл предлагает приятную жизнь в Кадрие, развлекательном центре Антальи. В популярном…
€550,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Площадь 271 м²
С красивыми виллами в районе Дёшемеалты, Антальи, вы перенесетесь в удивительный мир роскоши…
€1,14 млн
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 2
Двухэтажные виллы расположены в микрорайоне Дюзлерчамы, который является одним из самых попу…
€1,25 млн
Вилла 4 комнаты с парковкой, с садом, с сауной в Алания, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с садом, с сауной
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 3
Вилла планировки 3+1 находится в районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей площадью 280м2 имеет…
€880,000
Вилла 3 спальни с детской площадкой, с зоной для барбекю в Авсаллар, Турция
Вилла 3 спальни с детской площадкой, с зоной для барбекю
Авсаллар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Авсалларе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплексе…
€231,000
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
Вилла 5+3 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 5+3 в уютном жилом комплексе с инфр…
€439,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Белек, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Отдельно стоящий дом с частным бассейном и садом в Анталии Белек Откройте для себя этот фант…
€390,000
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 4+1, общая площадь 300 квадратных …
€615,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Элегантная вилла с бассейном рядом с лесом в Дёшемеалты в Анталии Откройте для себя эту элег…
€803,000
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 220 квадратных …
€725,000
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 4+1, общая площадь 300 квадратных …
€630,000
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 4+1, общая площадь 300 квадратных …
€290,000
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Алания, Турция
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Алания, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
В элитном районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорам…
€560,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Алания, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
В районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорамными вид…
€319,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома со Стильным Дизайном и Бассейнами в Дошемеалты, Анталия Дома состоят из 4 спа…
€598,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Вилла 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 2+1 в уютном жилом комплексе с полн…
€324,500
Вилла 3 спальни в Алания, Турция
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом компле…
€385,000
Вилла 3 спальни в Алания, Турция
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Тепе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфрас…
€264,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Дома с хобби-садом и частным бассейном в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, сост…
€752,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфр…
€660,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Изысканная вилла, уютно устроившаяся среди природы в Анталии Дёшемеалты Откройте для себя эт…
€1,03 млн
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 190 квадратных …
€350,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yaylali, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yaylali, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€4,62 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Алания, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом ко…
€385,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Yaylali, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Yaylali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в уютном жил…
€506,000
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 1/3
Вилла 6+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 6+2 в уютном жилом комплексе с…
€341,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Алания, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Этаж 2
Представляем новый роскошный проект вилл в районе Авсаллар. Комплекс окружен сосновым лесов …
€600,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Белек, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Дом с отдельным участком рядом с пляжем и гольф-полями в Анталии, Белеке Этот исключительный…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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