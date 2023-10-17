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Виллы в Средиземноморский регион, Турция
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1204
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654
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654
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24
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15
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1 218 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с кондиционером
Bueyuekkumluca, Турция
5
4
245 м²
3
Просторные Отдельные Дома Рядом с Морем в Анталии, Кемерагзы Дома имеют земельную площадь 27…
€854,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kadriye, Турция
5
220 м²
Проект вилл предлагает приятную жизнь в Кадрие, развлекательном центре Антальи. В популярном…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Doesemealti, Турция
5
271 м²
С красивыми виллами в районе Дёшемеалты, Антальи, вы перенесетесь в удивительный мир роскоши…
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Средиземноморский регион, Турция
5
3
270 м²
2
Двухэтажные виллы расположены в микрорайоне Дюзлерчамы, который является одним из самых попу…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с садом, с сауной
Алания, Турция
4
3
280 м²
3
Вилла планировки 3+1 находится в районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей площадью 280м2 имеет…
€880,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с детской площадкой, с зоной для барбекю
Авсаллар, Турция
4
3
200 м²
1/2
Вилла 3+1 в Авсалларе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплексе…
€231,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
8
3
270 м²
1/3
Вилла 5+3 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 5+3 в уютном жилом комплексе с инфр…
€439,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
4
3
190 м²
Отдельно стоящий дом с частным бассейном и садом в Анталии Белек Откройте для себя этот фант…
€390,000
Рекомендовать
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 4+1, общая площадь 300 квадратных …
€615,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
400 м²
2
Элегантная вилла с бассейном рядом с лесом в Дёшемеалты в Анталии Откройте для себя эту элег…
€803,000
Рекомендовать
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 220 квадратных …
€725,000
Рекомендовать
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 4+1, общая площадь 300 квадратных …
€630,000
Рекомендовать
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 4+1, общая площадь 300 квадратных …
€290,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
2
1
45 м²
3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
4
3
240 м²
2
В элитном районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорам…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
4
3
240 м²
2
В районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорамными вид…
€319,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
270 м²
2
Отдельные Дома со Стильным Дизайном и Бассейнами в Дошемеалты, Анталия Дома состоят из 4 спа…
€598,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
130 м²
1/1
Вилла 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 2+1 в уютном жилом комплексе с полн…
€324,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
4
2
190 м²
2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом компле…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
3
2
120 м²
2
Вилла 3+1 в Тепе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфрас…
€264,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
276 м²
2
Дома с хобби-садом и частным бассейном в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, сост…
€752,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
4
3
220 м²
1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфр…
€660,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
4
400 м²
2
Изысканная вилла, уютно устроившаяся среди природы в Анталии Дёшемеалты Откройте для себя эт…
€1,03 млн
Рекомендовать
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 190 квадратных …
€350,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yaylali, Турция
6
4
300 м²
1/2
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€4,62 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
4
3
190 м²
1/2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом ко…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Yaylali, Турция
4
2
220 м²
1/2
Вилла 3+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в уютном жил…
€506,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
8
2
275 м²
1/3
Вилла 6+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 6+2 в уютном жилом комплексе с…
€341,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
5
3
375 м²
2
Представляем новый роскошный проект вилл в районе Авсаллар. Комплекс окружен сосновым лесов …
€600,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
6
6
330 м²
2
Дом с отдельным участком рядом с пляжем и гольф-полями в Анталии, Белеке Этот исключительный…
€1,10 млн
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Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция
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