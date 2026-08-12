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Виллы в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
131
Аланья
34
Муратпаша
133
Серик
43
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751 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 3+1 в Каргыджаке, Алания | Частный бассейн, Панорамный вид на море Предла…
$334,058
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 5+1 с панорамным видом на море в Каргыджаке, Алания Предлагается к продаж…
$529,885
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Вилла в Исхаклы, Турция
Вилла
Исхаклы, Турция
$195,382
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Международное агентство недвижимости Habita
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Отдельностоящая дизайнерская смарт-вилла с бассейном и садом в Каргыджаке, Алания Каргыджак …
$1,91 млн
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла 3+1 в Аланье, Каргыджак Предлагается к продаже просторная двухуровневая в…
$369,480
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Alanya-home
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным бассейном в охраняемом комплексе с видом на море Район Каргыджак — Jasm…
$346,725
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Alanya-home
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 с частным бассейном на продажу в Каргыджаке, Аланья Предлагается к продаже прос…
$496,488
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Alanya-home
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English, Русский, Français, Türkçe
Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 2
Для гражданства Что вы получаете: Просторная вилла планировки 4+1 с общей площадью 280 м², …
$809,757
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Вилла 8 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
$25,58 млн
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Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Меблированные виллы с видом на море для инвестиций на полуострове Чукурбаг в Каше Полуостров…
$655,589
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Вилла 1 комната в Эрдемли, Турция
Вилла 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
$219,066
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 155m², €285,000
$327,945
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Меблированная вилла с четырьмя спальнями с бассейном и видом на море, в районе Каргыджак в 2…
$496,883
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 2+1Этаж: 1, , 150m², €318,000
$365,918
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Вилла 5 комнат в Kepez, Турция
Вилла 5 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Виллы с видом на море, собственными бассейнами и садами в жилом комплексе в Анталии, Кепез В…
$2,32 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Дома с видом на море с системой «умный дом» в Аланье, Анталия Великолепные отдельные дома ра…
$5,00 млн
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Alanya Modern Villas
$1,48 млн
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Вилла 5 комнат в Оба, Турция
Вилла 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
4 ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ Предла…
$628,564
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Alanya-home
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 220m², €245,000
$281,918
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Трёхэтажная вилла формата 5+1 — это идеальное сочетание роскоши, уединения и функциональност…
$699,000
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
$1,60 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Средиземноморский регион, Турция
Вилла
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 7
Площадь 326 м²
Современные премиальные виллы в одном из самых востребованных районов Анталии — сочетание пр…
$1,45 млн
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 434 м²
Seabreeze Villas
$2,20 млн
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 3
Виллы с 5 спальнями, собственными бассейнами и лифтами в Анталии, Гюзельбаг Эти виллы распол…
$1,44 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Премиальные виллы в проекте с панорамным видом на Средиземное море. О ст…
$3,46 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Отдельные виллы всего в 300 м от моря в Аланье, Конаклы Конаклы — уютный и современный район…
$764,959
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 4+2Этаж: 1, , 170m², €285,000
$327,945
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Sun Villas
$2,84 млн
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Вилла 7 комнат в Кестель, Турция
Вилла 7 комнат
Кестель, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
ЦенаВилла, 5+2Этаж: 1, , 280m², €525,000Добро пожаловать в мир уникальных возможностей: вы м…
$604,109
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 200m², €290,000
$333,698
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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