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Виллы в Нилюфере, Турция

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5 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в комплексе в Гюмюштепе, Нилюфер Район Гюмюштепе, расположенный в округе Нил…
$758,172
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Вилла 6 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Элегантные двухэтажные виллы с бассейнами в Нилюфере, Бурса Виллы расположены в районе 19 Ма…
$1,05 млн
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
Отдельные 2-этажные виллы с системой «умный дом» в Бурсе, Нилюфер, Демирджи Двухэтажные вилл…
$501,750
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с видом на природу в Нилюфере, Бурса Виллы расположены в районе Гюмюштепе в …
$579,031
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Вилла 7 комнат в Gullu Sokak, Турция
Вилла 7 комнат
Gullu Sokak, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Этаж 2/2
$97,43 млн
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