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Виллы в Кепезе, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Кепез, Турция
Вилла 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
$220 054
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Вилла 5 комнат в Kepez, Турция
Вилла 5 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Виллы с видом на море, собственными бассейнами и садами в жилом комплексе в Анталии, Кепез В…
$2,32 млн
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Вилла 5 комнат в Кепез, Турция
Вилла 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
$19,87 млн
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