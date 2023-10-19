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Виллы в Kepez, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Duraliler, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Duraliler, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в Cosy Life Villas! В наши уютные виллы для жизни, где вы сможете приветст…
€2,00 млн
Realting.com
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